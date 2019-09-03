Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  

نحن ، الوطن ، الرئاسة و إعلام اللحّاسة

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
بقلم / منجي باكير

هذا الوطن ، ولدنا فيه و ترعرعنا و كبرنا فيه ، أحببناه من كلّ قلوبنا و حيّينا علمه الكثير من المرّات و ردّدنا نشيده الوطني منذ كنّا لا نفقه معاني أبياته و لا زلنا نحفظ هذه الأبيات عن ظهر قلب و صرنا نكنه معانيه و نفهم مغازيه ، لكنّنا قلناه صغارا بقلوبنا قبل ألسنتنا لا كما يفعل كثير من سياسيّي البلد في مهرجانات الخطابة و الإحتفال بالأعياد الوطنيّة ، و خصوصا وقت الٱنتخابات ، حيث تتلعثلم به السنتهم و تنبُس شفائفهم و لكن لا تعتقده قلوبهم و ذلك لأنّه طبعا يعري نفاقهم و يفضحهم ، و لأنّه يذكّرهم ب: لا عاش في تونس من خانها …


حلّ موسم ( السياسة و التياسة ) و بدأ النعيق و بدات المزايدات و بدا الطمع يفتح فكيه ليغرس نابيه في وطن مجروح و شعب بائس يائس ،،، بدا موسم الهرولة إلى سدة قصر قرطاج و كرسي الرئاسة ،،، كلّ يريد الرئاسة و يدعي حبا لليلى ( موش ليلى الطرابلسية ) ،،، كل منهم يريد ان يحكمنا ، كل منهم يريد ان يتحكم في رقابنا و الوطن ، ( الترّ و الفرّ و سارق مغزل أمّو ) كلهم لا يحملون همّ الوطن ، هم فقط يريدون الرئاسة ، أيضا بدأت بلاتوهات إعلام النخاسة و النجاسة تسوّق نفسها لتفوز بصفقات البروباجندا – و كلّو على حساب الوطن – …!

  
  
     
  
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