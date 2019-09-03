''الاسترليني'' يسجل أدنى مستوى أمام الدولار منذ 34 عاما

Mardi 03 Septembre 2019



الأناضول

- لندن - هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار في تعاملات الثلاثاء إلى أقل من 1.195 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 1985.وسارع المتعاملون إلى بيع ما بحوزتهم من الإسترليني قبيل مواجهة حرجة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق اليوم، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية اليوم.كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن بلاده يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو بدون اتفاق.ودفعت تصريحات جونسون عددا من أعضاء البرلمان إلى توحيد جهودهم من أجل منع خروج بريطانيا بدون اتفاق.ويعتزم النواب، الأربعاء، إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأعلن جونسون في كلمة بمبنى رئاسة الحكومة، الإثنين، أن فرص التوصل إلى اتفاق "بريكست" بين بلاده وبروكسل باتت مرتفعة.وحث جونسون نواب البرلمان على عدم التصويت لصالح "أي تأخير لا فائدة منه" للخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال إنهم في حال صوتوا لصالح تأجيل الخروج؛ فإنهم بذلك "يقطعون ساق" الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرا مستحيلا.وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو من دونه.ويحشد الوزراء السابقون في حزب المحافظين الحاكم، قواهم مع حزب العمال المعارض، لمنع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لما له من تداعيات على بريطانيا، حسب "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).‎ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا في 2022، لكن إذا دعا جونسون إلى انتخابات مبكرة؛ فسيتم حل البرلمان الجمعة المقبل، وإجراء الانتخابات الشهر المقبل، حسب "بي بي سي".