المرزوقي يدعو إلى استبدال ''اتفاق باريس'' بـ ''عهد تونس''

Mardi 03 Septembre 2019



الأناضول

دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الإثنين، إلى التوقف عن العمل باتفاق باريس بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.جاء ذلك في خطاب له في اجتماع شعبي بمدينة صفاقس، خلال حفل افتتاح حملته للانتخابات الرئاسية أمام المئات من أنصاره.وقال المرزوقي: "خلال اتفاق باريس في صيف 2013 اجتمع رجلان وأمضيا اتفاقية.. بنده الأول يقول تتعهد حركة النهضة بانتخاب رئيس الثورة المضادة".وتابع "أما بنده الثاني.. يتعهد رئيس الثورة المضادة بأن يحمي النهضة من السيناريو المصري" في إشارة إلى اجتماع وقع بباريس 15 من أغسطس/آب 2013 بين رئيس حركة النهضة الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس السبسي.والعام الماضي، كتب الغنوشي: "تحل الیوم 15 أوت 2018 الذكرى الخامسة للقاء باريس الذي جمعني بفخامة رئیس الجمھورية الباجي قائد السبسي زعیم جبھة الإنقاذ وقتھا، والذي كان منطلقا لمسار حمى البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى من الفتنة والانقسام".وأضاف المرزوقي: "هذا الاتفاق مكّن النظام القديم من العودة بطم طميمه (بكامله)، وما تتخبط فيه تونس اليوم هو نتيجة لمعاهدة باريس"،واستطرد: "إذا تواصل العمل باتفاق باريس ستقوم ثورة تأتي على الأخضر واليابس".وواصل المرزوقي: "يجب استبدال اتفاق باريس بعهد تونس، وأنتم موجودون لتشاركوا في ولادته".ومضى قائلا "عهد تونس، هو برنامج أخذته من أفكاركم وأحلامكم واقتراحاتكم، وأنا ناطق باسم هذا العقل الجماعي".وقدم المرزوقي عددا من التعهدات وهي "حماية السيادة الوطنية"، و"ضمان الوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي"، و"حماية الأمن القومي"، و"حماية ثرواتنا الطبيعية"، و"وقف التهرب الضريبي"، و"وقف نزيف الفساد"، و"حماية المؤسسات الدستورية"، و"تركيز المحكمة الدستورية في ظرف 3 أشهر".وشدد قائلا: "سأحمي العلمانيين من التطرف الإسلامي والإسلاميين من التطرف العلماني".وفي 15 سبتمبر/ أيلول المقبل يتنافس 26 مرشحا في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة من أجل الوصول إلى قصر قرطاج على أن تجرى الجولة الثانية يوم 03 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب هيئة الانتخابات