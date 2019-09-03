Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hob Eeh  

مورو: عندما أصل قرطاج سأعامل الجميع على قدر المساواة

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
الأناضول - صفاقس /بسام بن ضو - تعهد عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية في تونس، الإثنين، بأنه سيعامل الجميع على قدر المساواة إذا فاز بالانتخابات الرئاسية "لأنني سأقسم على المصحف".

جاء ذلك خلال اجتماع شعبي بمدينة صفاقس (جنوب)، مساء الاثنين، افتتح فيه مورو حملته استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحضره آلاف من أنصاره.


في السياق ذاته أضاف مورو قائلا "عائلتي ستبقى بعيدة عن الشؤون السياسية و لن أحابي أحدا من أقاربي أبدًا"، متابعًا "نحن اليوم مطالبون بالدفاع عن مكتسبات الوطن، والثورة حتى لا تضيع دماء الشهداء سدى، ومطالبون بالمحافظة على تونس حتى يبقى قرارها بيدها، ومطالبون أيضًا بإرجاع الأمن للمواطن "



وأردف قائلا "دورنا هو أن نجعل مؤسسات الدولة تعطي لكل ذي حق حقه، وتطبق القانون دون محاباة"، معتبرًا أن "المرحلة الحالية هي مرحلة تفعيل المغرب العربي عبر تسهيل العبور و تبادل الخبرات ليصنع قوة فاعلة في العالم . "

واستطرد قائلا "سنبحث لنا عن موطئ قدم في أسواق إفريقيا"، مشددًا على "ضرورة تمتين العلاقات الخارجية و تطوير قدرات الدفاع الوطني".

وانطلقت في تونس، الإثنين، الحملة الانتخابية الرئاسية وتتواصل إلى غاية 13 سبتمبر/أيلول الجاري الذي تنعقد في الـ15 منه الانتخابات الرئاسية، ويتنافس فيها على المنصب 26 مرشحا.

  
  
     
  
festival-82e47ff1191a0096f08d4c10da7b255b-2019-09-03 09:01:41






2 de 2 commentaires pour l'article 188377

Mandhouj  (France)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 09h 56m |           
إفريقيا هي جغرافيا جامعة لكل شعوب القارة. و الوجهة الإفريقية هي وجهة رابحة 100%. ثم إذا تفتح الحدود بين دول المغرب العربي ال5، نربح في عام واحد مليون فرصة عمل . المغرب العربي يمكن أن يكون نواة انطلاق نحو العالم كله على مستوى التعاون الدولي. في غياب ذلك، يجب العمل لتكون إفريقيا هي تلك النواة . و هذا يتطلب مراجعة لنظرتنا لافريفيا. فشعوب و دول القارة لها إمكانيات الاندماج الايجابي من أجل صنع حضارة ما تفتقده عديد شعوب و دول عربية. و هذا التوجه يمكن
أن يحمله رئيس الجمهورية بقوة . بالنسبة لتونس و للمغرب العربي ، كسب الرهانات الكونية ، المناخية ، الطاقية، و غيرها، يمر عبر إفريقيا فاعلة مع بعضها البعض .

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 09h 17m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29)


عن ماذا تتحدث عن مساواة الباجي أو مساواة عند الله جل جلاله ؟؟؟



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 | 4 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:47 15:57 12:26 05:52 04:21
27°
 29° % 57 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
29°-2329°-2329°-2328°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    17463,2

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16950 DT        1$ =2,87216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   992,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567503253|188377 1484|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires