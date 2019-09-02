مصرع 4 في حريق زورق قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

Lundi 02 Septembre 2019



الأناضول

- لوس أنجلوس - أعلنت السلطات في مقاطعة فينتورا جنوب ولاية كاليفورنيا، الإثنين، انتشال 4 جثث وفقدان 29 شخصًا جراء اندلاع حريق على متن قارب غوص قبالة سواحل الولاية.وقالت قوات خفر السواحل، إنها انتشلت أربع جثث، بينما تتواصل عمليات البحث عن 29 شخصًا آخرين كانوا على متن قارب الغوص، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وقال الملازم ماثيو كرول إن الجثث التي عثر عليها صباح الإثنين كانت مصابة بجروح تدل على تعرضها للغرق.وذكر بيان صادر عن قسم الإطفاء في مقاطعة فينتورا، أن طواقم الإطفاء هرعت لنجدة الزورق.وفي تصريح صحفي أعلن النقيب براين ماكغراث، المسؤول في قسم الإطفاء، عن وفيات في القارب جراء الحريق.من جانبه، قال ماثيو كرول، أحد أفراد خفر السواحل الأمريكية، إنهم أنقذوا 5 من طاقم القارب، تمكنوا من القفز إلى الماء، قبل أن تنتشلهم سفينة عابرة.وأوضح أن طول القارب يبلغ 20 مترًا، مؤكدًا مواصلة البحث عن المفقودين عبر المروحيات وزوارق الإنقاذ.