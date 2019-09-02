الأسود تتحرك في كل اتجاه لكم منا كل التاييد و المساندة

Lundi 02 Septembre 2019
مرتجى محجوب
امن و جيش و حرس ، يتحركون في كل الاتجاهات و يضربون و يدكون دكا اوكار الارهاب و الجريمة و الفساد .
امن و جيش و حرس في تفاعل دائم مع نبض الشارع و ندائات المواطنين و المواطنات .
امن و جيش و حرس هم فخر الوطن و حماته ضد شتى أنواع التهديدات .
اسودنا الاشاوس ، لكم منا كل التقدير و التاييد و المساندة...
حماة الوطن ، يامن قدمتم الشهيدات و الشهداء ، اضربوا و تصدوا و تالقوا ، فتونس و خصوصاً في ظرفها الحالي الدقيق ، تحتاج لكل ابنائها الشرفاء .
امن و جيش و حرس ، يتحركون في كل الاتجاهات و يضربون و يدكون دكا اوكار الارهاب و الجريمة و الفساد .
امن و جيش و حرس في تفاعل دائم مع نبض الشارع و ندائات المواطنين و المواطنات .
امن و جيش و حرس هم فخر الوطن و حماته ضد شتى أنواع التهديدات .
اسودنا الاشاوس ، لكم منا كل التقدير و التاييد و المساندة...
حماة الوطن ، يامن قدمتم الشهيدات و الشهداء ، اضربوا و تصدوا و تالقوا ، فتونس و خصوصاً في ظرفها الحالي الدقيق ، تحتاج لكل ابنائها الشرفاء .
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Par:essoltan (France )
Sur: السيرة الذاتية للمترشح حمّة الهمامي