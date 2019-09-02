Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - Teer Al 7amam  

الأسود تتحرك في كل اتجاه لكم منا كل التاييد و المساندة

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
مرتجى محجوب

امن و جيش و حرس ، يتحركون في كل الاتجاهات و يضربون و يدكون دكا اوكار الارهاب و الجريمة و الفساد .


امن و جيش و حرس في تفاعل دائم مع نبض الشارع و ندائات المواطنين و المواطنات .

امن و جيش و حرس هم فخر الوطن و حماته ضد شتى أنواع التهديدات .

اسودنا الاشاوس ، لكم منا كل التقدير و التاييد و المساندة...

حماة الوطن ، يامن قدمتم الشهيدات و الشهداء ، اضربوا و تصدوا و تالقوا ، فتونس و خصوصاً في ظرفها الحالي الدقيق ، تحتاج لكل ابنائها الشرفاء .

  
  
     
  
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