الأسود تتحرك في كل اتجاه لكم منا كل التاييد و المساندة

Lundi 02 Septembre 2019



امن و جيش و حرس ، يتحركون في كل الاتجاهات و يضربون و يدكون دكا اوكار الارهاب و الجريمة و الفساد .امن و جيش و حرس في تفاعل دائم مع نبض الشارع و ندائات المواطنين و المواطنات .امن و جيش و حرس هم فخر الوطن و حماته ضد شتى أنواع التهديدات .اسودنا الاشاوس ، لكم منا كل التقدير و التاييد و المساندة...حماة الوطن ، يامن قدمتم الشهيدات و الشهداء ، اضربوا و تصدوا و تالقوا ، فتونس و خصوصاً في ظرفها الحالي الدقيق ، تحتاج لكل ابنائها الشرفاء .