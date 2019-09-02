أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات التجارية

Lundi 02 Septembre 2019
الأناضول - تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، تحت ضغوطات تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأمس الأحد، بدأت كل من الولايات المتحدة والصين، تنفيذ قرار يقضي بفرض رسوم جمركية على بضائع من البلدين.
وبدأت واشنطن اعتبارا من أمس، تفعيل رسوم بنسبة 15 بالمئة على واردات بقيمة 112 مليار دولار.
في المقابل، دخل قرار صيني حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 بالمئة إضافية، على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.
وبحلول الساعة (08:57 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.52 بالمئة أو 30 سنتا 58.95 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.40 بالمئة أو 22 سنتا إلى 54.90 دولارا للبرميل.
وتدفع التوترات التجارية نحو تراجع الطلب على الخام، وارتفاع معروضه في السوق العالمية، مع تراجع ثقة المصنعين في كلا البلدين.
والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17.5 مليون برميل، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط يومي 12.5 مليون برميل.
وأمس الأحد، بدأت كل من الولايات المتحدة والصين، تنفيذ قرار يقضي بفرض رسوم جمركية على بضائع من البلدين.
وبدأت واشنطن اعتبارا من أمس، تفعيل رسوم بنسبة 15 بالمئة على واردات بقيمة 112 مليار دولار.
في المقابل، دخل قرار صيني حيز التنفيذ، لفرض رسوم وجمارك بنسبة 5 و10 بالمئة إضافية، على سلع أمريكية المنشأ بقيمة 75 مليار دولار.
وبحلول الساعة (08:57 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.52 بالمئة أو 30 سنتا 58.95 دولارا للبرميل.
في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.40 بالمئة أو 22 سنتا إلى 54.90 دولارا للبرميل.
وتدفع التوترات التجارية نحو تراجع الطلب على الخام، وارتفاع معروضه في السوق العالمية، مع تراجع ثقة المصنعين في كلا البلدين.
والولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17.5 مليون برميل، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط يومي 12.5 مليون برميل.
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Par:mandhouj (France )
Sur: الانتخابات الرئاسية 2019 .. غياب البيانات الانتخابية لعدد من المترشحين في تونس العاصمة مع بداية الحملة الانتخابية