Lundi 02 Septembre 2019
مرتجى محجوب
ستبقى خالدا أيها الشهيد
ستبقى رمزا للتضحية و حب الوطن و الايثار
افضالكم علينا أيها الشهداء لا تقدر بثمن
اخترتم تقديم حيواتكم عربون محبة و اخلاص لوطن يأن
أنا متاكد يا نجيب الله انك لم تتردد لحظة في المواجهة
و ذلك دئب اسودنا من الجيش و الامن و الحرس .
درس وراء درس
و شهيد وراء شهيد
و تونس بفضلكم لن تحيد
و لها كل الولاء و التمجيد
و الا لعنة الله الف مرة على كل عميل ، انتهازي ، رخيص مهما كان موقعه في هذا الوطن الحبيب .
تونس للشرفاء مهما طال الزمن .
ستبقى خالدا أيها الشهيد
ستبقى رمزا للتضحية و حب الوطن و الايثار
افضالكم علينا أيها الشهداء لا تقدر بثمن
اخترتم تقديم حيواتكم عربون محبة و اخلاص لوطن يأن
أنا متاكد يا نجيب الله انك لم تتردد لحظة في المواجهة
و ذلك دئب اسودنا من الجيش و الامن و الحرس .
درس وراء درس
و شهيد وراء شهيد
و تونس بفضلكم لن تحيد
و لها كل الولاء و التمجيد
و الا لعنة الله الف مرة على كل عميل ، انتهازي ، رخيص مهما كان موقعه في هذا الوطن الحبيب .
تونس للشرفاء مهما طال الزمن .
En continu
- 12:11 رحمك الله يا نجيب الله
- Hier 21:59 مورو من ايطاليا ... تونس اليوم فى حاجة ليكم
- Hier 21:57 السجن لم و لن يردع قطاع الطرق ...
- Hier 13:36 اليسار.. الفاشل...
- Hier 11:39 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 09:58 رجة ارضية بساقية سيدي يوسف
انتهاء أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:19
|18:49
|15:58
|12:26
|05:51
|04:20
|
27°
|28°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|28°-24
|29°-23
|29°-23
|30°-23
|28°-22
Follow @babnet_Tunisie
(115 815) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 84 592) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 821) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 62 418) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 58 945) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 58 908) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 55 778) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 761) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 080) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 959) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 426) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 248) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 816) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 372) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 741) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 362) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 41 379) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 865) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 40 578) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 38 814) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:mandhouj (France )
Sur: الانتخابات الرئاسية 2019 .. غياب البيانات الانتخابية لعدد من المترشحين في تونس العاصمة مع بداية الحملة الانتخابية