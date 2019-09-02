Radio Babnet Tunisie On Air: Amina Fakhet - irgua3 zaman  

رحمك الله يا نجيب الله

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
مرتجى محجوب

ستبقى خالدا أيها الشهيد
ستبقى رمزا للتضحية و حب الوطن و الايثار


افضالكم علينا أيها الشهداء لا تقدر بثمن
اخترتم تقديم حيواتكم عربون محبة و اخلاص لوطن يأن

أنا متاكد يا نجيب الله انك لم تتردد لحظة في المواجهة
و ذلك دئب اسودنا من الجيش و الامن و الحرس .

درس وراء درس
و شهيد وراء شهيد
و تونس بفضلكم لن تحيد
و لها كل الولاء و التمجيد

و الا لعنة الله الف مرة على كل عميل ، انتهازي ، رخيص مهما كان موقعه في هذا الوطن الحبيب .

تونس للشرفاء مهما طال الزمن .

  
  
     
  
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