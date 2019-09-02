رحمك الله يا نجيب الله

Lundi 02 Septembre 2019



ستبقى خالدا أيها الشهيدستبقى رمزا للتضحية و حب الوطن و الايثارافضالكم علينا أيها الشهداء لا تقدر بثمناخترتم تقديم حيواتكم عربون محبة و اخلاص لوطن يأنأنا متاكد يا نجيب الله انك لم تتردد لحظة في المواجهةو ذلك دئب اسودنا من الجيش و الامن و الحرس .درس وراء درسو شهيد وراء شهيدو تونس بفضلكم لن تحيدو لها كل الولاء و التمجيدو الا لعنة الله الف مرة على كل عميل ، انتهازي ، رخيص مهما كان موقعه في هذا الوطن الحبيب .تونس للشرفاء مهما طال الزمن .