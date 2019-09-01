لبحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة ''فورًا''

Dimanche 01 Septembre 2019



الأناضول

- المنامة - دعت المنامة، مساء الأحد، مواطنيها بلبنان، إلى "ضرورة المغادرة فورًا".جاء ذلك في بيان للخارجية البحرينية، بالتزامن مع التوتر والتصعيد الأمني الراهن بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.وقالت الخارجية، إنها "تدعو جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا".وعزت دعوتها إلى "ما تمر به لبنان من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".وأرجعت عدم السفر نهائيًا إلى لبنان، إلى "منع تعرض مواطنينها لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم"، وفق البيان.وكان "حزب الله" أعلن في بيان اليوم أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان باتجاه قاعدة ومركبات عسكرية شمالي إسرائيل.