المغرب.. مئات الأساتذة يتظاهرون للمطالبة بالتعيين الحكومي

Dimanche 01 Septembre 2019



الأناضول

- الرباط/ خالد مجدوب - تظاهر مئات الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، الأحد، بمدينة الرباط؛ لمطالبة الحكومة الإدماج بالوظيفة العمومية.وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في قطاع التعليم.وحسب مراسل الأناضول، شارك في المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية) معلمي عدد من المدن، مثل فاس ومكناس (شمال)، ووجدة (شمال شرق).وردد المعلمون في المسيرة التي انطلقت من أمام باب لعلو التاريخي إلى غاية مبنى البرلمان، شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التعاقد.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الحكومة بوضع حد للاقتطاع من الأجور جراء الإضراب، ودمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.وردد المحتجون شعارات من قبيل "حرية كرامة عدالة اجتماعية" و"الشعب يريد إسقاط التعاقد".ونظم المعلمون المتعاقدون مؤخرا عددا من الاحتجاجات وإضراب عام امتد لأسابيع، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها أدخلت تعديلات على القانون المنظم لعملهم.وفي كلمة أمام البرلمان في 5 شباط/فبراير الماضي، طمأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة".