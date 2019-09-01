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2.1 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط في يوليو بزيادة 23%

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
الأناضول - طرابلس/ وليد عبد الله - جهاد نصر - قالت مؤسسة النفط الليبية، الأحد، إن إيرادات شهر يوليو/ تموز الماضي بلغت 2.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نحو 403 ملايين دولار (23 بالمئة)، مقارنة بالشهر السابق له.

وأضافت المؤسسة (مقرها بالعاصمة طرابلس)، في بيان، أن تلك الإيرادات هي حصيلة مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب و"الإتاوات" المحصلة من عقود الامتياز.


وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات الشهر التالي له.

وقال رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إنه رغم زيادة عائدات النفط، إلا أنّ قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسًا بتدهور الأوضاع الأمنية في لبلد.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، ومقرها طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق الليبي، اللواء متقاعد خليفة حفتر.

وأضاف صنع الله، في البيان، أن "أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي (من جانب مسلحين في يوليو/ تموز الماضي) تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ."

ومضى قائلًا إن إيرادات النفط والغاز ساهمت بأكثر من 92 بالمئة من ميزانية ليبيا، رغم أننا تسلمنا أقل من 58 بالمئة من ميزانيتنا المطلوبة.

ودعا إلى توفير التمويل الكافي لقطاع الطاقة والبنية التحتية الأمنية، ليظل قطاع الطاقة بمنأى عن الصراع الدائر.

وكانت مؤسسة النفط أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز والبتروكيماويات بين يناير/ كانون ثانٍ ويونيو/ حزيران الماضيين.


  
  
     
  
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