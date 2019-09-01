سلة: أمريكا تستهل رحلة الدفاع عن لقب المونديال بانتصار مريح

Dimanche 01 Septembre 2019
الأناضول - استهل المنتخب الأمريكي (حامل اللقب)، الأحد، رحلة الدفاع عن لقبه بفوز ببطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة بالصين.
وتغلب المنتخب الأمريكي على نظيره التشيكي بنتيجة 88-67 في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.
بذلك، يتصدر المنتخب الأمريكي الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن تركيا، وجاءت اليابان ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن التشيك.
وفي المجموعة السادسة، فاز المنتخب اليوناني على الجبل الأسود بنتيجة 85-60.
بذلك، يتصدر المنتخب اليوناني الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن البرازيل، وجاءت نيوزيلندا ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الجبل الأسود.
وفي المجموعة السابعة، تغلب منتخب فرنسا على ألمانيا بنتيجة 78-74 في مباراة مثيرة.
بذلك، يتصدر الدومينيكان الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن فرنسا، وجاءت الأردن ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن ألمانيا.
وفي المجموعة الثامنة، فاز منتخب ليتوانيا على السنغال بسهولة بنتيجة 101-47.
بذلك، يتصدر المنتخب الليتواني الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أستراليا، وجاءت كندا ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن السنغال.
وتغلب المنتخب الأمريكي على نظيره التشيكي بنتيجة 88-67 في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.
بذلك، يتصدر المنتخب الأمريكي الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن تركيا، وجاءت اليابان ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن التشيك.
وفي المجموعة السادسة، فاز المنتخب اليوناني على الجبل الأسود بنتيجة 85-60.
بذلك، يتصدر المنتخب اليوناني الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن البرازيل، وجاءت نيوزيلندا ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن الجبل الأسود.
وفي المجموعة السابعة، تغلب منتخب فرنسا على ألمانيا بنتيجة 78-74 في مباراة مثيرة.
بذلك، يتصدر الدومينيكان الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن فرنسا، وجاءت الأردن ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن ألمانيا.
وفي المجموعة الثامنة، فاز منتخب ليتوانيا على السنغال بسهولة بنتيجة 101-47.
بذلك، يتصدر المنتخب الليتواني الترتيب برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أستراليا، وجاءت كندا ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن السنغال.
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Par:karimyousef (France )
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