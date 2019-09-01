''حزب الله'' يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

Dimanche 01 Septembre 2019



الأناضول

- بيروت / بلال البقيلي - أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود الأحد.وقال بيان للحزب وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم (بتوقيت بيروت)، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها"، دون ذكر أية تفاصيل بشأن طريقة تنفيذ الهجوم.وعلى إثر ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا لأطراف بلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية حسبما أفاد مراسل الأناضول في جنوب لبنان.ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع ضحايا أم لا.من جانبه، أعلن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي ادرعي، إنه تم رصد إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم (قرية شمالي إسرائيل)؛ حيث تمت إصابة بعض منها.وأضاف أدرعي، عبر بيان، أنّ الجيش الإسرائيلي رد باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان، دون ذكر أية تفاصيل أخرى، ودون نفي أو تأكيد ما أعلنه "حزب الله" بشأن إصابة آلية عسكرية إسرائيلية.وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترًا متصاعدا، منذ صباح اليوم، حيث قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد، وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي يعمل إلى إحراق الأحراج منعا لأي تسلل من خلالها.وطلب الجيش الإسرائيلي مواطنيه الذين تقع منازلهم ضمن عمق 4 كم من الحدود اللبنانية بفتح الملاجئ والدخول إليها عند سماع صافرات الإنذار.والسبت، قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله"، في كلمة متلفزة، إن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية "أمر محسوم"، وإن قلة قليلة هي المعنية بأمر الرد، وهو في يد القادة الميدانيين.والأحد الماضي، سقطت طائرتان مسيرتان تحملان مواد متفجرة في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل "حزب الله".فيما دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة" في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، اتهم المسؤولون اللبناننيون إسرائيل بالوقوف وراءهما.