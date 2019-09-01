هل هي أوامر محمد بن زايد؟! ضاحي خلفان يتهكّم على محمد بن راشد..

Dimanche 01 Septembre 2019



ردود أفعال واسعة خلفتها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعا من خلالها حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الكف عن العبث برصيد الامارات "لن نسمح لكم بالعبث بإرث زايد وبسمعة الإمارات، وما تم بناؤه من مصداقية للدولة على مدى 5 عقود" فيما اعتبره خصوم دول الربيع العربي تهجما صريحا عليهم للتوقف عن مهاجمة الشرعية في اليمن وقطر وليبيا وغيرها.اكثر ردود الأفعال المثيرة تضمنتها تغريدة صدرت عن ضاحي خلفان" أنا شخصيا اعتذر لتنظيم الإخوان، ولعزمي بشارة، وفيصل القاسم، وجمال ريان، وللحمدين، ولكل التنظيمات الإرهابية التي شنت حملات مسمومة ضد الإمارات"، لكن خلفان المثير للجدل عاد وحذف التغريدة التي انتشرت بسرعة وأثارت موجة من السخرية. بعدها تتابعت الردود وتشعبت، أحد النشطاء علق مخاطبا محمد بن راشد "أطلق عليكم محمد بن زايد كلبه الوفي".يعتبر الاشتباك الافتراضي بين خلفان رجل محمد بن زايد ومحمد بن راشد هو الأعلى والأكثر حدة، حيث سبق تمرير رسائل عبر المساحات الافتراضية بين مكونات السلطة في الامارات ولكن ليس بهذا الوضوح ومن هذه الدرجة. رسائل تفاعل معها مستشار بن زايد الكاتب عبد الخالق عبد الله بشكل إيجابي حين غرد" رسالة توبيخ وإنذار من بو راشد لمجموعة من المغردين في الإمارات: لن نسمح لكم العبث بإرث زايد وبسمعة الإمارات، وما تم بناؤه من مصداقية للدولة على مدى 5 عقود"، ما جعل الكثير من المدونين يذكرونه بتدويناته السابقة التي حرض فيها بأشكال خطيرة على قطر وتركيا وليبيا واليمن، كما تبنى مواقف مطابقة لمواقف محمد بن زايد المعادية لثورات الربيع العربي، ثم ذكّروه بآخر تغريداته التي اعتبروها خيانة موصوفة للأمة العربية. وكان عبد الخالق نشر تغريدة حول اليمن جاء فيها "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم" تغريدة جاءت لتعاضد الرغبة الاماراتية في تقسيم اليمن بينها وبين إيران.