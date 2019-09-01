مقتل 5 وإصابة 21 في إطلاق نار عشوائي بتكساس الأمريكية

Dimanche 01 Septembre 2019
الأناضول - واشنطن - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ان حادثة إطلاق نار عشوائي بولاية تكساس جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين.
وأوضحت الوسائل المذكورة أن الحادثة وقعت قرب مركز للتسوق يقع بين مدينتي ميدلاند وأوديسا التابعتين لولاية تكساس.
وأضافت أن منفذي الهجوم، أطلقوا النيران بشكل عشوائي من سيارتهم التي كانوا يستقلونها، بينما قالت شرطة الولاية أن الهجوم نفذه شخص واحد فقط.
وقال رئيس قسم الشرطة في مدينة أوديسا ميشيل غيرك، إن الحادثة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 21 آخرين.
بالمقابل قال قسم شرطة ميدلاند، في بيان عبر فيسبوك، إنه قد يكون هناك مهاجمين اثنين في سيارتين.
من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، إن وزير العدل وليام بار، زوّده بمعلومات عن الهجوم.
وأوضحت الوسائل المذكورة أن الحادثة وقعت قرب مركز للتسوق يقع بين مدينتي ميدلاند وأوديسا التابعتين لولاية تكساس.
وأضافت أن منفذي الهجوم، أطلقوا النيران بشكل عشوائي من سيارتهم التي كانوا يستقلونها، بينما قالت شرطة الولاية أن الهجوم نفذه شخص واحد فقط.
وقال رئيس قسم الشرطة في مدينة أوديسا ميشيل غيرك، إن الحادثة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 21 آخرين.
بالمقابل قال قسم شرطة ميدلاند، في بيان عبر فيسبوك، إنه قد يكون هناك مهاجمين اثنين في سيارتين.
من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، إن وزير العدل وليام بار، زوّده بمعلومات عن الهجوم.
En continu
- Hier 22:52 تدشين ساحة الفنون ''حسن الدهماني'' بالكرم
- Hier 16:13 كاس العالم لكرة السلة - اسبانيا -تونس 101-62
- Hier 12:57 الشمس تدمن الشروق من تونس الخضراء
- Hier 11:43 وشتاتة ... و الجواب صحيح ...
- Hier 11:26 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:23 المرزوقي ، رئيسٌ بنكهة هذا الوطن !
- Hier 09:46 ماذا لو انسحب المرزوقي لفائدة مورو ؟
- Hier 01:02 كل عام وأنتم بخير
- Hier 21:53 وزير العدل يزور الوحدة السجنية ''صواف 2''
- Hier 20:18 عام هجري جديد ،،، ماذا يحمل للأمّة…؟؟
- Hier 19:47 رئيس الجمهورية يستقبا الجهيناوي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:20
|18:50
|15:59
|12:26
|05:50
|04:19
|
26°
|29°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|29°-24
|30°-25
|30°-23
|29°-23
|30°-22
Follow @babnet_Tunisie
(102 191) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
( 90 412) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 84 088) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 73 213) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 61 851) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 58 204) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 754) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 263) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 54 059) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 058) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 48 922) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 161) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 784) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 533) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 45 345) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 42 100) بعد بثّ مقطع مفبرك لعبد الفتاح مور
( 41 356) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 41 354) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 40 636) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 772) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: مع انطلاق الحملة، مورو يصل إلى ايطاليا متأخّرا بساعتين دون حقائبه التي وجّهتها التونيسار للجزائر