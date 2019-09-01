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مقتل 5 وإصابة 21 في إطلاق نار عشوائي بتكساس الأمريكية

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
الأناضول - واشنطن - ذكرت وسائل إعلام أمريكية، ان حادثة إطلاق نار عشوائي بولاية تكساس جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وأوضحت الوسائل المذكورة أن الحادثة وقعت قرب مركز للتسوق يقع بين مدينتي ميدلاند وأوديسا التابعتين لولاية تكساس.


وأضافت أن منفذي الهجوم، أطلقوا النيران بشكل عشوائي من سيارتهم التي كانوا يستقلونها، بينما قالت شرطة الولاية أن الهجوم نفذه شخص واحد فقط.

وقال رئيس قسم الشرطة في مدينة أوديسا ميشيل غيرك، إن الحادثة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 21 آخرين.

بالمقابل قال قسم شرطة ميدلاند، في بيان عبر فيسبوك، إنه قد يكون هناك مهاجمين اثنين في سيارتين.

من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر، إن وزير العدل وليام بار، زوّده بمعلومات عن الهجوم.

  
  
     
  
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