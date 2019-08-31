الشرطة البريطانية تبدأ فض احتجاجات تعليق عمل البرلمان

Samedi 31 Août 2019



الأناضول

- بدأت الشرطة البريطانية، مساء السبت، عملية فض تظاهرات الاحتجاج بعدة مدن على قرار الحكومة تعليق عمل البرلمان.جاء ذلك بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وذكرت الشبكة أن "الشرطة تبدأ عملية فض تظاهرات الاحتجاج على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان".وشهدت عشرات المدن البريطانية وفي مقدمتها العاصمة لندن، السبت، مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار جونسون، تعليق عمل مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان).وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الآلاف احتشدوا أمام مكتب رئاسة الوزراء في لندن، تنديدا بقرار جونسون، تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع.وهتف المحتجون الذين أغلقوا شارع "وايت هول" أمام حركة المرور، بـ "اخجل يا جونسون".والأربعاء، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، على طلب جونسون تعليق جلسات مجلس البرلمان بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة.ويبدأ التعليق بعد أيام قليلة فقط من التئام البرلمان بعد عطلته الصيفية في سبتمبر، وقبل أسابيع من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.والخطوة كما ترى كافة أطياف المعارضة، تعني أنها لن تبقي لأعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.