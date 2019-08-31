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فورمولا 2: وفاة السائق الفرنسي أوبير خلال سباق بلجيكا

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
الأناضول - أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، السبت، وفاة السائق الفرنسي أنطوان أوبير خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى (فورمولا 2).

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، "السائق الفرنسى أنطوان أوبير توفى بعد حادث على سرعة عالية خلال سباق جائزة بلجيكا".


واصطدم أوبير بسيارة خوان مانويل كوريا على سرعة عالية في اللفة الثانية من السباق.
واختتم الاتحاد الدولي للسيارات بيانه "حالة كوريا مستقرة ويتلقى العلاج فى المستشفى".



  
  
     
  
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