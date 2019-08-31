Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - El-Wa6an El-Kebeer  

الشمس تدمن الشروق من تونس الخضراء

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
حياة بن يادم

كانت و لازالت تونس سباقة إلى الفعل و رائدة نهضة على مدى التاريخ، لكن قهر الحكام طالما حجز انجاز الشعوب.. و اليوم بعدما تفككت منظومة القهر بقرطاج، و دخلت الحرية من باب ديسمبر العظيم، ستبوح بلادنا بخيراتها، و من خيراتها و من ثمار الحرية المنتزعة، ما تعيشه تونس هذه الايام من انتخابات رئاسية مسبقة تسر الصديق و تغيض العدو، ستشهد بلادنا حدثا تاريخيا يتمثل في اول مناظرات رئاسية يشهدها العالم العربي، سيقف كل من رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و وزير الدفاع و الرئيس السابق و الوزير السابق مع بقية المترشحين بصفة سواسية ليعرضوا برامجهم على التونسيين و سيتنافسون لطلب ود الشعب، سيتجملون، سيلبسون افضل ما لديهم و ربما وضعوا البودرة الخاصة بالرجال و لعلهم يلتجأون للبودرة الخاصة بالنساء لانها جذابة قد تساهم في استمالة المزيد من الاصوات، يتجملون لموعد 15 سبتمبر.


أيها التونسيون أيتها التونسيات يا أحفاد العلامة عبد الرحمان ابن خلدون و أحفاد الشيخ الفاضل محمد الطاهر بن عاشور و أحفاد الثعالبي و الدغباجي أحفاد بشيرة بن مراد يا من أبهرتم العالم بحضاراتكم المتعاقبة و أبهرتم العرب بثورتكم، أيها الشعب العملاق الذي أطلق ثورة امتدت من المحيط الى الخليج، إن أصواتكم أمانة، فتخيروا اين ستبيت اماناتكم ليلة 16 سبتمبر.

رغم ان انتقالنا الديمقراطي سلحفاتي الحركة و الشعب أضناه الانتظار و الاتلاف الحاكم كما المعارضة منشغلون بالانتخابات عن مصالح الشعب، رغم ذلك نحن متفائلون، مقرون العزم على النجاح، نصرخ في وجه اعدائنا ان خسئتم، و نهمس في آذان اصدقائنا أن بلغوا العالم عنا، قولوا للمعمورة أن أوراق أشجارنا ليست على موعد مع الخريف و لن تكون، و أن ربيعنا قرر اجتياح فصولنا الاربعة و أن الشمس بعد ديسمبر تدمن الشروق من تونس الخضراء.





  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188243

Mandhouj  (France)  |Samedi 31 Août 2019 à 13h 48m |           
كلنا أمل أن نبني غد أفضل.
#تونس

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 31 Août 2019 à 13h 38m |           
عنوان ومقال متميز .فتحية لصاحبة الحروف الكلمات .



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