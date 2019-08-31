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وشتاتة ... و الجواب صحيح ...

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
مرتجى محجوب

أين تقع وشتاتة ؟
في ولاية باجة... في نفزة ،

الجواب صحيح

شتان بين حوار عبد الفتاح مورو و ما صاحبه من جراة و احراج و عصران و غصران و بين حوار يوسف الشاهد و ما صاحبه من تبسيس و تدغديغ و تلميع و تبشبيش ...

الاثر سيكون بطبيعة الحال معاكسا و مناقضا لما برمج له جهابذة الاتصال و مستشاري مترشح "تونس اقوى" لأن شعب تونس بكل بساطة تلقح و تزلز و قطع شوطا مهما في القدرة على تحليل الخطاب و ما وراء الخطاب و كذلك تحليل الاعلام و ما وراء الاعلام في ادق جزئياته و سكناته و شطحاته .

شعب تونس ليس غبي

اعيدوا كتابتها مئة مرة ، حتى ترسخ في عقولكم المتعالية و المفصولة عن الواقع .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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