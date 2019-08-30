مورو و اعلام بودورو

Vendredi 30 Août 2019



بعد دهشة وبهتة وفرح مشوب بألم، استفاق الورق والكراس والقلم، ليدوّن أنّ حوار البارحة لمم وغمم. صحافيون مختصون في الحوار وعلم الكلم، يحاورون قاضيا ومحاميا وأهل علم، فيقلّبون الماضي ويرجون الندم، ثم يدغدغون الحاضر لإبراز النقم. اختلفوا في المشارب وعلى موائد النعم، واجتمعوا لإحراج ضيفهم بكل عزم. بحثوا تاريخ الأمس واليوم و ثقافة أهل البلد و ما جاد به بنو عولم، أتوا بمقولات مقتطعة لإرباك من لا يعلم، و فيديوهات مضروبة لزرع الشك و للتهكم. لكنّ المحنّك لا يتأخر بل تراه يقدم، و يشكك في القول المفترى ولا يتلعثم، ثم يردف دليلا فلا يظلم. فتنسحب أسئلة المنظومة الى العدم، و تمرّرها بسمة صفراوية سريعة الفهم.لم يتبيّن القوم برنامج المرشّح العلم، اذ شغلوه بأمر الجماعة وبما كاد اعلام نوفمبر المنصرم، ثم حدثوه عن ركبتيه وعمره المتقدم، ونسوا البارحة من كان رئيسنا وكذا اليوم. حدثوه عن لغات يتقنها وهم الصمّ البكم، ثم عابوه وعابوها فخلطوا اللحم بالعظم والشحم. هي عشرات الدقائق بيّنت عددا من الحكم، انّ اعلام بودورو يتحيّن الخصم، فيحاول تعويمه فلا يقوم بعدها ويخلد للنوم، فان فشلوا اتهموه بالنفاق والتلاعب والتهم.لله درّه مورو كيف نجح في بيان حقيقة لا تخفى بعد اليوم، اعلامنا مهين سؤالا واستدراكا وتعليقا يا قوم. تعلّموا عن لاري كينغ المخضرم، مصارع رؤساء أمريكا قبل يوم الحسم، أو تابعوا حوارات البي بي سي ذلك العملاق الضخم. لا تليق بثورة تونسية صرفة اعلام يقتات فتات قديم معدم.