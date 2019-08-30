رئاسيات 2019 : الكاستينغ السياسي..

Vendredi 30 Août 2019



حضور إعلامي مكثف، لبعض المرشحين لكرسي قرطاج، مع التركيز على شخصين، يدور حولهما شبه "إجماع هلامي" ،. غير واضح لحد الان، فاتجاهات التصويت مازالت تراوح مكانها و لم تتحدد بعد لعدم وضوح البرامح التي على أساسها سيذهب التونسيون إلى صناديق الإقتراع، أخطاء إتصالية مجانية، يمكن أن تعصف بخظوظ أي مرشح ،السيد عبد الكريم الزبيدي ، ثغرته إتصالية لحد الآن، يضاف إليها فريق مازال يتدرب على فنون البروتوكول، و الصورة..السيد المنصف المرزوقي يمارس سياسة العصا و الجزرة ، فموقفه من مسألة الميراث، الذي أكد انه سيرمي به في سلة المهملات ان هو عاد إلى قرطاج، ستجعله يخسر الأصوات النسوية من ناحية و هي هامة و من ناحية أخرى يغازل الدساترة من خلال العفو عن بن على إن هو استجاب لثلاثة شروط...المنصف المرزوقي ، يعاود الظهور، و يناور من أجل البقاء في السباق، و لا يبدو أنه ضيّع طريق قرطاج..السيدة عبير موسي، يمكن أن تحدث المفاجأة، حسب طيف واسع من التونسيين الذين سيتجهون لا قناعة و لكن شماتة، إلى التصويت لها نظرا لعدة اسباب معروفة لدي التونسيين منها الثبات على المبدأ، و الاصرار و صراحتها، و تفوقها الاتصالي ،قدرتها على الإقناع و المناورة، ليس فقط البلاغة و اخيرا أقصاؤها لخصوم محتملين من السلطة، نقاط قوة تُحاسب لها، فقط تاريخها لا يشفع لها و خوف البعض من العودة إلى المربع الأول الذي دفنته الثورة..المعركة إقتصادية ،و ليست بلاغية ، سياسية ، و لا أحد لحد الان قدم برنامجا اقتصاديا قابلا للتنفيذ، و ذو نجاعة ، نحن مازلنا في مرحلة الكاستينغ، و السؤال المطروح هو من سيدعم إتحاد الشغل، إن هو وجد نفسه بين عبير و مورو!؟؟.تخيلوا سيناريو آخر حلقة من حلقات السباق الرئاسي بين عبير موسي و عبد الفتاح مورو