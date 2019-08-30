رئاسيات 2019 : الكاستينغ السياسي..

Vendredi 30 Août 2019
كتبه / توفيق الزعفوري..
حضور إعلامي مكثف، لبعض المرشحين لكرسي قرطاج، مع التركيز على شخصين، يدور حولهما شبه "إجماع هلامي" ،. غير واضح لحد الان، فاتجاهات التصويت مازالت تراوح مكانها و لم تتحدد بعد لعدم وضوح البرامح التي على أساسها سيذهب التونسيون إلى صناديق الإقتراع، أخطاء إتصالية مجانية، يمكن أن تعصف بخظوظ أي مرشح ،
السيد عبد الكريم الزبيدي ، ثغرته إتصالية لحد الآن، يضاف إليها فريق مازال يتدرب على فنون البروتوكول، و الصورة..
السيد المنصف المرزوقي يمارس سياسة العصا و الجزرة ، فموقفه من مسألة الميراث، الذي أكد انه سيرمي به في سلة المهملات ان هو عاد إلى قرطاج، ستجعله يخسر الأصوات النسوية من ناحية و هي هامة و من ناحية أخرى يغازل الدساترة من خلال العفو عن بن على إن هو استجاب لثلاثة شروط...
المنصف المرزوقي ، يعاود الظهور، و يناور من أجل البقاء في السباق، و لا يبدو أنه ضيّع طريق قرطاج..
السيدة عبير موسي، يمكن أن تحدث المفاجأة، حسب طيف واسع من التونسيين الذين سيتجهون لا قناعة و لكن شماتة، إلى التصويت لها نظرا لعدة اسباب معروفة لدي التونسيين منها الثبات على المبدأ، و الاصرار و صراحتها، و تفوقها الاتصالي ،قدرتها على الإقناع و المناورة، ليس فقط البلاغة و اخيرا أقصاؤها لخصوم محتملين من السلطة، نقاط قوة تُحاسب لها، فقط تاريخها لا يشفع لها و خوف البعض من العودة إلى المربع الأول الذي دفنته الثورة..
المعركة إقتصادية ،و ليست بلاغية ، سياسية ، و لا أحد لحد الان قدم برنامجا اقتصاديا قابلا للتنفيذ، و ذو نجاعة ، نحن مازلنا في مرحلة الكاستينغ، و السؤال المطروح هو من سيدعم إتحاد الشغل، إن هو وجد نفسه بين عبير و مورو!؟؟.
تخيلوا سيناريو آخر حلقة من حلقات السباق الرئاسي بين عبير موسي و عبد الفتاح مورو
حضور إعلامي مكثف، لبعض المرشحين لكرسي قرطاج، مع التركيز على شخصين، يدور حولهما شبه "إجماع هلامي" ،. غير واضح لحد الان، فاتجاهات التصويت مازالت تراوح مكانها و لم تتحدد بعد لعدم وضوح البرامح التي على أساسها سيذهب التونسيون إلى صناديق الإقتراع، أخطاء إتصالية مجانية، يمكن أن تعصف بخظوظ أي مرشح ،
السيد عبد الكريم الزبيدي ، ثغرته إتصالية لحد الآن، يضاف إليها فريق مازال يتدرب على فنون البروتوكول، و الصورة..
السيد المنصف المرزوقي يمارس سياسة العصا و الجزرة ، فموقفه من مسألة الميراث، الذي أكد انه سيرمي به في سلة المهملات ان هو عاد إلى قرطاج، ستجعله يخسر الأصوات النسوية من ناحية و هي هامة و من ناحية أخرى يغازل الدساترة من خلال العفو عن بن على إن هو استجاب لثلاثة شروط...
المنصف المرزوقي ، يعاود الظهور، و يناور من أجل البقاء في السباق، و لا يبدو أنه ضيّع طريق قرطاج..
السيدة عبير موسي، يمكن أن تحدث المفاجأة، حسب طيف واسع من التونسيين الذين سيتجهون لا قناعة و لكن شماتة، إلى التصويت لها نظرا لعدة اسباب معروفة لدي التونسيين منها الثبات على المبدأ، و الاصرار و صراحتها، و تفوقها الاتصالي ،قدرتها على الإقناع و المناورة، ليس فقط البلاغة و اخيرا أقصاؤها لخصوم محتملين من السلطة، نقاط قوة تُحاسب لها، فقط تاريخها لا يشفع لها و خوف البعض من العودة إلى المربع الأول الذي دفنته الثورة..
المعركة إقتصادية ،و ليست بلاغية ، سياسية ، و لا أحد لحد الان قدم برنامجا اقتصاديا قابلا للتنفيذ، و ذو نجاعة ، نحن مازلنا في مرحلة الكاستينغ، و السؤال المطروح هو من سيدعم إتحاد الشغل، إن هو وجد نفسه بين عبير و مورو!؟؟.
تخيلوا سيناريو آخر حلقة من حلقات السباق الرئاسي بين عبير موسي و عبد الفتاح مورو
En continu
- Hier 23:07 السليمي و الصدّيق و التميمي يدعمون الشاهد
- Hier 21:56 اختاروا رئيسا جديرا بالاحترام
دخول الخريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:53
|16:00
|12:27
|05:48
|04:17
|
28°
|30°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|30°-25
|30°-25
|28°-23
|30°-24
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 90 267) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 82 597) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 71 918) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 56 644) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 324) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 55 706) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 028) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 062) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 845) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 45 679) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 310) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 242) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 44 047) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 129) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 321) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 675) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 40 223) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 732) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 390) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
( 37 690) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:mongi (Tunisia )
Sur:العياري يهاجم مورو: مكانك أعتزل السياسة و نعمل خشم أحمر و طرطور و نغني في الطهورات !