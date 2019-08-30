يمكن ان تحاوره لسنوات ، لن تخرج بشيء !

Vendredi 30 Août 2019



هو السيد عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها .له قدر رهيب من السفسطة يجعله يبرر ما لا يبرر و يدافع في نفس الوقت عن الموقف و نقيضه .كان يمكن ان تستخدم ورقة السيد مورو في انتخابات سابقة أي زمن الغفلة ، أما اليوم في 2019 ، فاؤكد له و لانصاره ، بأن اوراقه مكشوفة و اسلوبه مفضوح و عقيم ، لن ينطلي على ابسط مواطن تونسي عادي يطلب و يتمنى على الاقل وضوحا و حسما و فصلا في المواقف و القضايا ، لا سفسطة و تلونا و تهربا لن يجدي نفعا و لن يجلب اصواتا .أما احباء الفصاحة و الخطابة ، فلن تجدوا أفضل ، و صحة و بالشفاء .ناشط سياسي مستقل