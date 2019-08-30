المغرب يحقق في ملابسات مصرع مواطنين جراء سيول اجتاحت ستاد بمدينة تارودانت

Vendredi 30 Août 2019
الأناضول - الرباط/ خالد مجدوب - أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الخميس، بدء التحقيق بملابسات مصرع مواطنين جراء سيول اجتاحت ستاد بمدينة تارودانت وسط المملكة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، خلال مجلس حكومي عقد بالعاصمة الرباط.
والأربعاء، لقي 7 أشخاص مصرعهم بإقليم تارودانت، وسط المغرب؛ جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، وفق السلطات المغربية.
وقال العثماني، إن "التحقيق انطلق لتحديد المسؤوليات على خلفية وفاة عدد من الضحايا، بسبب سيول اجتاحت الأربعاء، ملعب مدينة تارودانت".
وأضاف أن "السلطات المحلية والمعنية تعمل من أجل العثور على مفقودين آخرين"، دون تقديم رقم في ذلك.
وأشار أن "الحكومة ستعتمد التدابير والإجراءات الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة في مواقع أخرى"، داعيا إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات.
كما طالب جميع المتدخلين بالتعاون لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصا مع التقلبات المناخية التي تتسبب في وقوعها، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا.
وتداول الاعلام المغربي مقطع فيديو يظهر سيولا اجتاحت الملعب الذي شيد وسط الوادي، حيث حاصرت السيول عددا من المتفرجين كانو فوق مبنى يشبه المدرج، ليسقط الأخير تحت وطأة التدفق السريع للسيول.
وانتقد نشطاء مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الترخيص لتشييد ملعب وسط الوادي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، خلال مجلس حكومي عقد بالعاصمة الرباط.
والأربعاء، لقي 7 أشخاص مصرعهم بإقليم تارودانت، وسط المغرب؛ جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، وفق السلطات المغربية.
وقال العثماني، إن "التحقيق انطلق لتحديد المسؤوليات على خلفية وفاة عدد من الضحايا، بسبب سيول اجتاحت الأربعاء، ملعب مدينة تارودانت".
وأضاف أن "السلطات المحلية والمعنية تعمل من أجل العثور على مفقودين آخرين"، دون تقديم رقم في ذلك.
وأشار أن "الحكومة ستعتمد التدابير والإجراءات الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث الأليمة في مواقع أخرى"، داعيا إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات.
كما طالب جميع المتدخلين بالتعاون لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصا مع التقلبات المناخية التي تتسبب في وقوعها، مقدما تعازيه لأهالي الضحايا.
وتداول الاعلام المغربي مقطع فيديو يظهر سيولا اجتاحت الملعب الذي شيد وسط الوادي، حيث حاصرت السيول عددا من المتفرجين كانو فوق مبنى يشبه المدرج، ليسقط الأخير تحت وطأة التدفق السريع للسيول.
وانتقد نشطاء مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الترخيص لتشييد ملعب وسط الوادي.
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