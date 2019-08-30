Radio Babnet Tunisie On Air: Asmahan - Layali-El-Ouns  

ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية للفضاء

Vendredi 30 Août 2019

Vendredi 30 Août 2019
الأناضول - واشنطن - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء، في إطار جهود الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بحديقة الورود بالبيت الأبيض، بحضور وزير الدفاع مارك إسبر، ونائب الرئيس مايك بنس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دونفورد.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن ترامب قوله إن "البنتاغون (وزارة الدفاع) أنشأت قيادة الفضاء الأمريكية كجزء من جهود أوسع للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن الفضاء مهم بالنسبة للدفاع الأمريكي، مضيفا أن قيادة الفضاء التي يرأسها لواء في سلاح الجو، "ستضمن عدم التشكيك أبدا أو تهديد الهيمنة الأمريكية على الفضاء".
واستدرك بالقول: "لكن لا توجد حتى الآن قوة فضائية".
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان: "بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، أنشأ وزير الدفاع مارك إسبر قيادة الفضاء الأمريكية اليوم، لتصبح القيادة الحادية عشرة المقاتلة الموحدة، ويقودها اللواء جون و. ريموند الذي أقر تعيينه مجلس الشيوخ".

ونقل البيان عن إسبر قوله: "لضمان حماية المصالح الأمريكية في الفضاء، يجب أن نضع التركيز والطاقة والموارد اللازمة لهذه المهمة، وهذا بالضبط ما ستفعله قيادة الفضاء".

وأضاف: "الجنرال ريموند يدرك تمامًا الدور الحيوي الذي يلعبه الفضاء في الأمن القومي للولايات المتحدة وطريقة حياتنا، وهو خيار مثالي لقيادة هذه القيادة الجديدة".

وتابع أن "إنشاء قيادة الولايات المتحدة للفضاء كقيادة مقاتلة موحدة، هو الخطوة الحاسمة التالية نحو إنشاء قوة فضائية مستقلة هي الفرع السادس للقوات المسلحة".

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دونفورد، إن "الوصول المؤكد إلى الفضاء أمر حيوي عبر مجموعة كاملة من العمليات العسكرية. هذه الخطوة تضعنا على مسار للحفاظ على ميزة تنافسية في هذه الحرب الحاسمة لنطاق القتال".

  
  
     
  
festival-ebbe88680f651e0cc323b3c3bcb784ed-2019-08-30 06:49:15






1 de 1 commentaires pour l'article 188179

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 30 Août 2019 à 08h 09m |           
خبر غاية في الطرافة بصراحة . فترامب سيستعرض قدرات قواته القتالية في السماء بطريقة هوليودية .طبعا ترمب فشل في الدفاع عن حليفته السعودية من لعب الأطفال الحوثية .



Présidentielles 2019
En continu

دخول الخريف

الجمعة 30 أوت 2019 | 29 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:53 16:00 12:27 05:48 04:17
26°
 32° % 74 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
32°-2530°-2528°-2330°-2428°-21
  • Avoirs en devises
    17398,6

  • (29 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17366 DT        1$ =2,86053 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 août)   239,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567150561|188179 624|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires