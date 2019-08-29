''الوفاق الليبية'': غريان تحت السيطرة بعد فشل هجوم حفتر

Jeudi 29 Août 2019



الأناضول

- أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، أن الأوضاع في مدينة غريان (غرب) تحت السيطرة بعد فشل هجوم شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة لاستعادة السيطرة عليها.جاء ذلك في بيان مصور للمتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العميد مبروك عبد الحفيظ، نشرته إدارة التواصل والإعلام، برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.المتحدث باسم داخلية الوفاق، قال إن "الأوضاع في غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس) تحت السيطرة عسكريا من قبل غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، وأمنيا من قبل مكونات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها مديرية أمن غريان".والإثنين، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق، صدّ هجوم لقوات حفتر على غريان، التي تشهد معارك مسلحة بين الطرفين منذ أكثر من أربعة أشهر.جدير بالذكر أن غريان التي دخلتها قوات حفتر في 4 أبريل/نيسان الماضي، بدون قتال، مع بداية هجومها على طرابلس، واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية، سقطت في يد قوات الوفاق في 26 يونيو/حزيران الماضي.وحذر المتحدث باسم داخلية الوفاق، في ذات البيان، "كل من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين".و أكد في الوقت ذاته "عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة، ومدينة غريان خاصة، والتي من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين".ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر، هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".