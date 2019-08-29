الترجي الرياضي ... حملة استعادة اللقب العربي تنطلق بالاطاحة بالنجمة اللبناني

Jeudi 29 Août 2019
يراهن الترجي الرياضي على بداية مثالية في كاس محمد السادس للاندية العربية لكرة القدم عندما يحل ضيفا على نادي النجمة اللبناني يوم الجمعة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس لحساب ذهاب الدور السادس عشر على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة بيروت.
وبعد تفريطه خلال النسخة الماضية في تاجه العربي بخروجه المبكر امام الاتحاد السكندري المصري في الدور السادس عشر، يتطلع الترجي الرياضي الى انجاح حملته الجديدة والمراهنة بقوة على اللقب المغري بعائداته المالية الضخمة بعد اقرار منح مبلغ 6 مليون دولار للفريق المتوج.
وسيحاول ممثل كرة القدم التونسية في هذا السياق حسم حوار التاهل منذ جولة الذهاب في بيروت من خلال العودة بانتصار يبدد به احلام منافسه في احداث المفاجاة ويمكنه من خوض مقابلة الاياب المقررة يوم 2 اكتوبر القادم في رادس بعيدا عن الضغوطات.
ويبدو فريق باب سويقة حامل لقب النسختين الاخيرتين لرابطة ابطال افريقيا مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة النجمة اللبناني بالنظر الى تباين موازين القوى بين الفريقين على جميع المستويات سواء منها الرصيد البشري والخبرة بمثل هذه المواعيد الهامة لكن يبقى الحذر مع ذلك ضروريا خصوصا وان المنافس نجح في النسخة الفارطة في اقصاء النادي الافريقي خلال الدورة الترشيحية التمهيدية بتغلبه عليه 1-صفر.
وتاتي المباراة اسبوعا واحدا بعد اول مباراة رسمية اجراها زملاء معز بن شريفية بفوزهم خارج الديار على اتحاد تطاوين بهدف دون رد في اطار الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في مواجهة شكلت فرصة للاطار الفني لمزيد الوقوف على الاستعدادات الراهنة للعناصر المنتدبة حديثا خلال الميركاتو الصيفي الحالي على غرار الكتيبة الجزائرية الياس الشتي وعبد القادر بدران ورؤوف بن غيث والغاني كوامي بونصو والايفواري ابراهيما واتارا ومدى تاقلمهم مع طريقة لعب الفريق وقدرتهم على تعويض اللاعبين الذين تم التفريط فيهم مثل سعد بقير وغيلان الشعلالي وايمن بن محمد وبلال الماجري والكاميروني فرانك كوم.
ويدخل الترجي الرياضي المواجهة بصفوف تقريبا مكتملة باستثناء الجزائري يوسف البلايلي لعدم جاهزيته البدنية باعتباره التحق بتحضيرات الفريق متاخرا وهو ما سيجعل جميع الاوراق الفنية متاحة للمدرب معين الشعباني خصوصا وان لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم تخول الاعتماد على خمسة لاعبين اجانب.
ومن جهته، سيحاول النجمة اللبناني الذي انهى بطولته المحلية خلال الموسم الماضي في المركز الثالث تكذيب التكهنات والخروج بنتيجة ايجابية للابقاء على حظوظه في الترشح قبل موقعة الاياب.
ويطمح النجمة الذي يضم في صفوفه التونسي مراد الهذلي متوسط ميدان النادي الافريقي سابقا الى تحقيق انطلاقة واعدة تحت قيادة مدربه الجديد المصري محمد عبد العظيم خصوصا وقد قام ببعض الانتدابات ابرزها علي السعدي ومصطفى الشمعة وعبدالله عيش.
واستعدادا لمباراته امام الترجي الرياضي، خاض النجمة بعض المقابلات الودية تعادل فيها مع القوة الجوية العراقي 1-1 في حين فاز على كل من شباب البرج اللبناني والجيش السوري بالنتيجة ذاتها 2-1 مع تالق لافت خلال هذه الاختبارات لمراد الهذلي الذي سجل هدفين.
وبعد تفريطه خلال النسخة الماضية في تاجه العربي بخروجه المبكر امام الاتحاد السكندري المصري في الدور السادس عشر، يتطلع الترجي الرياضي الى انجاح حملته الجديدة والمراهنة بقوة على اللقب المغري بعائداته المالية الضخمة بعد اقرار منح مبلغ 6 مليون دولار للفريق المتوج.
وسيحاول ممثل كرة القدم التونسية في هذا السياق حسم حوار التاهل منذ جولة الذهاب في بيروت من خلال العودة بانتصار يبدد به احلام منافسه في احداث المفاجاة ويمكنه من خوض مقابلة الاياب المقررة يوم 2 اكتوبر القادم في رادس بعيدا عن الضغوطات.
ويبدو فريق باب سويقة حامل لقب النسختين الاخيرتين لرابطة ابطال افريقيا مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة النجمة اللبناني بالنظر الى تباين موازين القوى بين الفريقين على جميع المستويات سواء منها الرصيد البشري والخبرة بمثل هذه المواعيد الهامة لكن يبقى الحذر مع ذلك ضروريا خصوصا وان المنافس نجح في النسخة الفارطة في اقصاء النادي الافريقي خلال الدورة الترشيحية التمهيدية بتغلبه عليه 1-صفر.
وتاتي المباراة اسبوعا واحدا بعد اول مباراة رسمية اجراها زملاء معز بن شريفية بفوزهم خارج الديار على اتحاد تطاوين بهدف دون رد في اطار الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى في مواجهة شكلت فرصة للاطار الفني لمزيد الوقوف على الاستعدادات الراهنة للعناصر المنتدبة حديثا خلال الميركاتو الصيفي الحالي على غرار الكتيبة الجزائرية الياس الشتي وعبد القادر بدران ورؤوف بن غيث والغاني كوامي بونصو والايفواري ابراهيما واتارا ومدى تاقلمهم مع طريقة لعب الفريق وقدرتهم على تعويض اللاعبين الذين تم التفريط فيهم مثل سعد بقير وغيلان الشعلالي وايمن بن محمد وبلال الماجري والكاميروني فرانك كوم.
ويدخل الترجي الرياضي المواجهة بصفوف تقريبا مكتملة باستثناء الجزائري يوسف البلايلي لعدم جاهزيته البدنية باعتباره التحق بتحضيرات الفريق متاخرا وهو ما سيجعل جميع الاوراق الفنية متاحة للمدرب معين الشعباني خصوصا وان لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم تخول الاعتماد على خمسة لاعبين اجانب.
ومن جهته، سيحاول النجمة اللبناني الذي انهى بطولته المحلية خلال الموسم الماضي في المركز الثالث تكذيب التكهنات والخروج بنتيجة ايجابية للابقاء على حظوظه في الترشح قبل موقعة الاياب.
ويطمح النجمة الذي يضم في صفوفه التونسي مراد الهذلي متوسط ميدان النادي الافريقي سابقا الى تحقيق انطلاقة واعدة تحت قيادة مدربه الجديد المصري محمد عبد العظيم خصوصا وقد قام ببعض الانتدابات ابرزها علي السعدي ومصطفى الشمعة وعبدالله عيش.
واستعدادا لمباراته امام الترجي الرياضي، خاض النجمة بعض المقابلات الودية تعادل فيها مع القوة الجوية العراقي 1-1 في حين فاز على كل من شباب البرج اللبناني والجيش السوري بالنتيجة ذاتها 2-1 مع تالق لافت خلال هذه الاختبارات لمراد الهذلي الذي سجل هدفين.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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