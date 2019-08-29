رئيس إيطاليا يكلّف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة

Jeudi 29 Août 2019



الأناضول

- كلّف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الخميس، رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي، لتشكيل حكومة جديدة، بعد انهيار الائتلاف المكون من حركة "خمس نجوم" الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، أوائل أغسطس/آب الجاري.وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن الرئيس الإيطالي كلف كونتي لرؤية ما إذا كان بإمكانه تشكيل حكومة جديدة مدعومة من حركة "خمس نجوم" والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط).ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الرئيس قوله إن "كونتي" قبل التكليف المشروط.وأضافت أن كونتي سيبدأ الآن محادثات مع الأحزاب لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، وسيقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى الرئيس.وبحسب المصدر فإن جهود حزبي "الخمس نجوم" و"الديمقراطي الاشتراكي" تضافرت في تحالف غير متوقع لمنع ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف من الاستيلاء على السلطة.وكان الائتلاف الحكومي الذي تمثله حكومة كونتي مكونا من حركة "خمس نجوم" وحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف الذي يقوده سالفيني. إلا أن الأخير أعلن انهيار الائتلاف في 8 أغسطس بسبب خلاف حول مشروع للسكك الحديدية.وفي 20 من الشهر ذاته، أوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية، أن كونتي قدم استقالته لرئيس البلاد. مضيفا أن حكومته ستبقى في السلطة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.ومساء الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن "حركة خمس نجوم"، اتفقت مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة كونتي.وقالت "أنسا"، إن الاتفاق جاء عقب جلسة مشاورات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، في مسعى لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.وقال لويجي دي مايو، رئيس "حركة خمس نجوم"، في تصريحات صحفية، بعد انتهاء مشاورات مع ماتاريلا: "أبلغنا الرئيس اليوم (الأربعاء) بأن هناك اتفاقا مع الاشتراكيين الديمقراطيين حول إمكانية تكليف جوزيبي كونتي، مجددا بتشكيل الحكومة".** من هو "كونتي" الذي رشحه الشعبويين لرئاسة الوزراء في مارس 2018سياسي مستقل درس القانون في روما وذهب للعمل والدراسة في فيينا وباريس وكامبريدج ونيويورك.وكان قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء أستاذ قانون الخصوصية في فلورنسا.وتردد أنه يرغب في التركيز على تطهير الإدارة العامة في إيطاليا، ويعتبر خبيراً في إدارة الشركات التي تعاني من أزمات.فاز ائتلاف حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، في انتخابات مارس/ آذار 2018 التشريعة، وشكل حكومته برئاسة جوزيبي كونتي، في الأول من يونيو/ حزيران من العام نفسه.كان كل من زعيمي "حزب حركة خمس نجوم" و"حزب الرابطة" يطمحان لقيادة أول حكومة معادية لمؤسسات النظام في بلد من مؤسسي الاتحاد الأوروبي.لكنهما أرغما على اختيار شخص ثالث في ظل صراع ضار على السلطة بينهما ونتائج فردية غير كافية في الانتخابات التشريعية، حسب إعلام أوروبي.