''التحالف'' يعلن استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بمقذوف حوثي

Jeudi 29 Août 2019



الأناضول

- الرياض - أعلن التحالف العربي، الخميس، سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على مطار أبها الدولي، جنوبي المملكة العربية السعودية.جاء ذلك وفق بيان للتحالف العربي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عقب ساعات على إعلان جماعة الحوثي شن هجومًا صاروخيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، "سقوط مقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي (جنوبي السعودية) والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".وأوضح المالكي أن "الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن".وفي ساعة مبكرة من صباح الخميس، قالت جماعة الحوثي، إنها شنت هجومًا صاروخيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن الجماعة هاجمت مطار أبها بصاروخ مجنح من طراز "قدس-1"، وإن الضربة استهدفت مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية".ودأب الحوثيون، خلال الأيام الماضية، على إعلان استهدافهم مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.وفي بيان آخر، أعلن التحالف العربي، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" من صعدة، شمالي اليمن، باتجاه السعودية.وقال البيان إن "محاولات مليشيا الحوثي بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.