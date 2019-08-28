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واشنطن لتركيا.. التخلص من''أس-400'' مقابل إعادتها لبرنامج ''أف-35''

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
الأناضول - واشنطن/ قاسم إيلري - أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه لن يتم إعادة إشراك تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات "أف-35" إلا بعد تخلصها من منظومات "إس-400" الروسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، الأربعاء.


وقال إسبر "عليهم التخلي بشكل كامل عن منظومة "أس-400" وإخراجها من البلاد، وفي هذا الحال سنقيم الوضع".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي "أوضحت على الساحتين العلنية والشخصية مع المسؤولين الأتراك، إما امتلاك "أف-35" أو "إس-400"، وليس كلاهما، لا يمكن وضع واحدة منها في المستودع وإخراج الثانية".

وتابع "كانت تركيا لفترة طويلة شريكا وحليفا مهما، وآمل أن تعود في يوم ما إلى العمل معنا في هذا الاتجاه".

وبدوره، أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد، أن تركيا حليف وشريك مهم في حلف الناتو، وأن العلاقات الثنائية مهمة للغاية.

وأضاف دانفورد، أن المصالح المتداخلة في العلاقات الثنائية بين تركيا وأمريكا أكثر من الخلافات، مشددا على ضرورة تركيز البلدين على المستقبل.

  
  
     
  
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