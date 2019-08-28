لتشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي يوم 15 سبتمبر..

Mercredi 28 Août 2019



برشا خوضة على غياب العديد من اللاعبين عن التشكيلة!

تو ما عادش فيها تبديل ، الليستا بعثناها للفيفا ولازمنا ندبرو روسنا بالموجود، بالنسبة لاحتراز البنين على الشاهد موش قانوني لانو صحيح عندو الجنسية الفرنسية اما ما لعبش لليكيب ناسيونال متاع الديُوكا، لعب لجمعيات في القسم الثالث من باب الاستعارة وهذا ماهوش ممنوع في قوانين الفيفا.*الشاهد ظهير أيمن: فشل كمهاجم، بحكم خبرتو رجعو المدرب لتالي ما حبش يتخلى عليه.*الزبيدي ظهير أيسر: يعتبر اكبر مغامرة للمدرب، يمكن يقدملو آداء جيد ويمكن يرزيه في الدورة الكل، ثم حاجة ماهيش مفهومة في المقابلات الودية الزبيدي يبان كانّك تلعِّب في عبد القادر الركباوي حارس مرمى، لكن المدرب يقول استنوا المليح يبطى.*في المحور الهمامي والرحوي: هنا برشا مدونين ونشطاء قلبوا الدينا قالوا المدرب خائن بايع الطرح كيفاش يحط زوز ماكلين بعضهم متقاتلين على جمعية، في لاكس!الي يطلب تناغم كبير بين الليبيرو والستوبر متاعو! الإعلام التونسي قال الي جماعة الفيسبوك يصطادوا في الماء العكر، والي الرحوي والهمامي ثنائي من ذهب في المحور باش يعملوا العجب.*وسط ميدان متأخر او لاعب ارتكاز سيف الدين مخلوف: سيف موش فنان برشا اما الجهاز الفني اختارو على البومون متاعو، ملاعبي رواريه باهي وتجابو كي يجبد، زيد عندو القليب ومحراث، ما يشبهش لغميض، يشبه لبواب.*الصافي سعيد جناح ايمن: الصافي حير برشا جماعة، يشبه برشا لبسام الجريدي مرة تقول ملاعبي بيـ و ما كيفوش يجبد لطراح وحدو، ومرة تقول ملاعبي بلا نيفو، 50% من مرضى السكر في الترجي ضحايا بسام الجريدي، 50% من تيتروات الترجي مشارك فيها بسام الجريدي! بعض المعجبين قالوا الصافي كي تميم الحزامي، سمعوهم آل الحزامي قدموا بيهم قضية للحرس..هانهم يبحثوا.*عبيد البريكي لاعب وسط مركزي"8" : عبيد بعد ما خلص كاريارو مع جمعيتو في تونس مشا للخليج محترف وفشل، لكن يبدو فرضاتو جمعيتو القديمة بالقوة والهرسلة، يا يلعب عبيد يا نسكراوا الملاعب الكل ونسحتوا الخدامة ونشدوا الباب الجهور ما يدخلش، هكا رضخ المدرب ودخلوا في التشكيلة، اما يلعب ربع ساعة ويخرجوا ويدخل عبو..عبو يقد روحو في الوسط، ناشط وفايق، اما ساعات يفيق ياسر، يولي يشلخ يجيبها في الڨرادان..*نبيل القروي قلب هجوم: سألوا المدرب على نبيل شنو دخلو بالفريق القومي، قالهم وصاني عليه رئيس نادي ميلانو، قالي ما تشوفوش في الماتشوات العادية صفر، راهو في المقابلات الدولية يجيب تيتروات كبار، قالولوا عندك ثقة فيه انت رئيس ميلانو، المدرب قالهم اخي على كيفي أنا يلزمني نثيق فيه بالسيف..ثَمّ برشا قالوا راهو مفروض من رئيس الفيفا جياني انفانتينو، بدعم من رئيس الكاف أحمد احمد، وثم توصيات انهم ما يستعملوش ضدو الــفار!*صانع العاب "10" عبد الفتاح مرور: خبرة كبيرة عندو رؤية شاملة للميدان، الجُمل الكروية متاعو رائعة، يحسن اللعب الجماعي ويڨدْ يحتكر الكرة وقت الي تكون الجمعية متاعو غير قادرة على مجارات نسق الخصم، ياسر ناس فرحنين بيه...حاجة وحدة موغوشة التوانسة، ثم اشاعة ادور في البلاد تقول راهو ملاعبي كرة يد موش كرة قدم! المدرب فند الاشاعة وقال راهي طلعت فيه على خاطر تسبب في برشا بيلانتيات، ساعات يشد الكرة بيديه في منطقة الــ18متاع جمعيتو..قالو مرة في بداية التسعينات، المقابلة ماكلة بعضها وفريقو مغصور وهو خلى الملعب وخرج! هذي زادة رد عليها المدرب، قال وقتيتها كان مع جمعيتو ماكانش مع الفريق القومي.. الملاعبي عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو عندو مشلكة اخرى ماهيش عند كل الملاعبية، صحيح يخوف الجمعيات الكبارالكل، أما زادة يخوف حتى جمعيتو!*المنصف المرزوقي جناح ايسر: الملاعبي هذا حار فيه المدرب، صعيب باش يخليه على البنك، لأنو كاريزما، لكنو لاعب مشاكس ما يخضعش لبروتوكولات اللعب الجماعي، عندو مشكلة في الرواق متاعو، كيفاش باش ينسق مع الظهير الأيمن يوسف الشاهد! طريقة لعبو ما تتناغمش مع صانع الالعاب الي باش يمولوا بالكور، يفكر المدرب باش يربطو مباشرة مع لاعب الارتكاز هو الي يمولو، مشكلة اخرى اللاعب سيف الدين مخلوف يلعب ڨليب، كومباطون، ما يعرفش يمول! في الاخير باش نلقوا رواحنا قدام جناح أيسر يعتمد على مهاراتو الفردية، ويا طورة يا فورة.- بالنسبة لعبير طيحتها الفيفا، سبق ولعبت لمنتخب دويْلة عربية، ما عادش تقدر تتقمص الزي الوطني.- بالنسبة لحمادي الجبالي على البنك، يحب بالقوة يلعب صانع العاب، ما يقدش ينحي بلاصة مورو، ثم اشكون اقترحوا لتالي كيما كان يلعب عمر الجبالي، لكن الممرن شاد بيديه وسنيه في حمة!- قيس سعيد جباها ملخر، قال ما نلعبش.. قيس من نهارو ما يحبش اللعب.- محسن مرزوق المدرب قال موش مشروع لاعب ناجح، قالولوا علاش؟ قالهم وكان جاء مشروع لاعب ناجح راو نجح مشروعو، الي هتكاتو الاستقالات- المرايحي مازال المستقبل قدامو، الهاشمي مستقبلو وراه، جمعة ما عندوش مستقبل..جلول عطوه خطية كي عبر على رغبتو في الالتحاق بالمنتخب، عدوهالو مس من هيبة الراية الوطنية، الفخفاخ بعثوه أمال "ما دون 21سنة"- سلمى بعثولها تنبيه اخير والعايدي بعثولوا سرسي...بولبيار فنانة متميزة ربي يطول في عمرها ماثم ما دخلها بالكورة.رغم بعثنا الليستا للفيفا، لكن الى اليوم مازال المدرب والجهاز الفني يفتشوا على حارس مرمى، جمعيات متناحرة في بعضها شاكة موسوسة، كيفاش بش تسلم في الشباك بسهولة لهذا والا لغيرو يسرس عرين المنتخب!؟ ثم برشا اقتراحات، آخرها قال حطوا لطفي براهم ڨول وتذكروني ! ثم شكون قال برهان بسيس خبرة! وثم شكون قال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، حطوا حافظ ولد بوه وشوفوا التيتروات كيفاش ضال تصب علينا كي لمطر، ڨالولوا وإلا تهبط علينا هبوط كي الصّواڨع.