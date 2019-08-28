الصافي سعيد سيؤمم الثروات الباطنية و يستكمل السيادة الوطنية لكنه ''يخاف الشاهد'' !

Mercredi 28 Août 2019
طارق عمراني
خلال حواره الذي بث على قناة الميادين كان حضور المترشح للرئاسية الصافي سعيد لافتا كالعادة لأسلوبه المتميز في النقاش و قدرته على التلاعب بالكلمات و إستمالة المتابع، غير أن ما أثار الجدل هو تصريحه حول الجنسية المزدوجة لرئيس الحكومة و المترشح للرئاسية يوسف الشاهد إذ اعتبر السعيد أنه كان على علم بهذا المعطى غير أن خوفه من إنتقام الشاهد حال دون كشفه.
مفارقة غريبة و نحن الذين تعودنا على صولات الصافي الخطابية و جولاته فطالما كان يرفع لواء الصراحة و الشجاعة و الوقوف في وجه النظام العميل المرتهن لأجندات خارجية مع ما تيسر من نظريات المؤامرة حول إرتباطات بالكيان الصهيوني و حج الخونة و العملاء من أبناء النظام الى تل أبيب لبسط فروض الطاعة و مبايعة اللوبي الصهيوني.
تصريح الصافي أثار سخرية المتابعين ف"خوف" السعيد من يوسف الشاهد الشاب المغامر يتناقض مع وعوده الهلامية بتأميم الثروات الباطنية و استكمال الإستقلال المبتور و تركيز مداميك السيادة التونسية بعد أن خانها السيستام منذ فجر الإستقلال .
لا يمكن لأي كان أن يشكك في أكاديمية الكاتب الصحافي التونسي المخضرم صديق الرؤساء و الملوك و ثقافته الواسعة و سرعة بديهته و أسلوبه البديع كتابة و خطابة غير أن المتتبع لمداخلات الصافي يقف على خصوبة خياله و قدرته على نسج السيناريوات الفانتازية و كيف لا و هو كاتب "سنوات البروستاتا" و "الكيتش" علاوة على مزاجه العصابي و نرجيسته الخرافية، فذات 2013 ،و بعد إستقالة الجنرال رشيد عمار من منصبه، خرج علينا كاتبنا و ضرب الطاولة في برنامج "استيوديو شمس" على إذاعة شمس اف ام ليؤكد للشعب التونسي بأن الجنرال سيكون رئيس تونس المقبل و السيناريو كان معروفا بفوز الباجي قايد السبسي في انتخابات 2014، دون أن يقدم عمار حتى ملف ترشحه.
نحن هنا... هو شعار الحملة الرئاسية للصافي سعيد و هو مقتبس من شعار تشرشل بعد انتصاره في الحرب العالمية و هو كذلك شعار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي كتبه في الأمم المتحدة، شعار فضفاض يتماهى مع الأنا السعيدية المتورمة لكن السعيد لم يعلمنا إذا كان قد استشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل إختياره لهذا الشعار.
خلال حواره الذي بث على قناة الميادين كان حضور المترشح للرئاسية الصافي سعيد لافتا كالعادة لأسلوبه المتميز في النقاش و قدرته على التلاعب بالكلمات و إستمالة المتابع، غير أن ما أثار الجدل هو تصريحه حول الجنسية المزدوجة لرئيس الحكومة و المترشح للرئاسية يوسف الشاهد إذ اعتبر السعيد أنه كان على علم بهذا المعطى غير أن خوفه من إنتقام الشاهد حال دون كشفه.
مفارقة غريبة و نحن الذين تعودنا على صولات الصافي الخطابية و جولاته فطالما كان يرفع لواء الصراحة و الشجاعة و الوقوف في وجه النظام العميل المرتهن لأجندات خارجية مع ما تيسر من نظريات المؤامرة حول إرتباطات بالكيان الصهيوني و حج الخونة و العملاء من أبناء النظام الى تل أبيب لبسط فروض الطاعة و مبايعة اللوبي الصهيوني.
تصريح الصافي أثار سخرية المتابعين ف"خوف" السعيد من يوسف الشاهد الشاب المغامر يتناقض مع وعوده الهلامية بتأميم الثروات الباطنية و استكمال الإستقلال المبتور و تركيز مداميك السيادة التونسية بعد أن خانها السيستام منذ فجر الإستقلال .
لا يمكن لأي كان أن يشكك في أكاديمية الكاتب الصحافي التونسي المخضرم صديق الرؤساء و الملوك و ثقافته الواسعة و سرعة بديهته و أسلوبه البديع كتابة و خطابة غير أن المتتبع لمداخلات الصافي يقف على خصوبة خياله و قدرته على نسج السيناريوات الفانتازية و كيف لا و هو كاتب "سنوات البروستاتا" و "الكيتش" علاوة على مزاجه العصابي و نرجيسته الخرافية، فذات 2013 ،و بعد إستقالة الجنرال رشيد عمار من منصبه، خرج علينا كاتبنا و ضرب الطاولة في برنامج "استيوديو شمس" على إذاعة شمس اف ام ليؤكد للشعب التونسي بأن الجنرال سيكون رئيس تونس المقبل و السيناريو كان معروفا بفوز الباجي قايد السبسي في انتخابات 2014، دون أن يقدم عمار حتى ملف ترشحه.
نحن هنا... هو شعار الحملة الرئاسية للصافي سعيد و هو مقتبس من شعار تشرشل بعد انتصاره في الحرب العالمية و هو كذلك شعار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي كتبه في الأمم المتحدة، شعار فضفاض يتماهى مع الأنا السعيدية المتورمة لكن السعيد لم يعلمنا إذا كان قد استشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل إختياره لهذا الشعار.
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
- Hier 17:07 وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس
- Hier 16:11 ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
32°
|32°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|32°-22
|29°-25
|31°-24
|30°-23
|29°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 90 105) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 111) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 477) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 669) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 994) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 275) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 383) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 778) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 731) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 637) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 266) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 001) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 729) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 783) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 301) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 940) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 942) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 399) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 677) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 301) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: الحبيب بوعجيلة : في سيدي بوزيد منشاة لسرقة السيارات تحت اعين الدولة