ليبيا.. ''الوفاق'' تعزز مواقعها في محور القربولي شرق طرابلس

Mercredi 28 Août 2019



الأناضول

- أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، أن قواتها عززت مواقعها في محور "القربولي" بمنطقة تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس.وأوضح بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن قوات الوفاق سيطرت على تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن أرغمتها على الانسحاب تحت ضربات المدفعية الثقيلة.وفي سياق متصل، ذكر مراسل الأناضول، أن قوات "الوفاق" سيطرت الثلاثاء على بوابة "القظامة" و"غوظ الريح" بمدينة غريان جنوب طرابلس.ونقل المراسل عن مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، بأن قواتها عززت مواقعها على طول الحدود الإدارية لمدينة غريان.وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب طرابلس.ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.