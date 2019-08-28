Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - El Nahr El Khaled  

ليبيا.. ''الوفاق'' تعزز مواقعها في محور القربولي شرق طرابلس

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
الأناضول - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، أن قواتها عززت مواقعها في محور "القربولي" بمنطقة تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن قوات الوفاق سيطرت على تمركزات لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد أن أرغمتها على الانسحاب تحت ضربات المدفعية الثقيلة.


وفي سياق متصل، ذكر مراسل الأناضول، أن قوات "الوفاق" سيطرت الثلاثاء على بوابة "القظامة" و"غوظ الريح" بمدينة غريان جنوب طرابلس.

ونقل المراسل عن مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، بأن قواتها عززت مواقعها على طول الحدود الإدارية لمدينة غريان.

وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب طرابلس.

ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

  
  
     
  
festival-ea939e00aec995c7baa9b61751c5d7e4-2019-08-28 11:34:47






0 de 0 commentaires pour l'article 188077



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 28 أوت 2019 | 27 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 18:56 16:02 12:28 05:47 04:15
31°
 27° % 58 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2330°-2531°-2528°-2330°-24
  • Avoirs en devises
    17195,7

  • (27 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17991 DT        1$ =2,85841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 août)   237,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566991657|188077 521|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires