الإمبراطور.. يوليوس سيزار قروي!!!.

Mercredi 28 Août 2019



عندما تشاهد قنوات العايلة، سيدهشك السيل الجارف من المديح و الإطراء من جهة و من جهة أخرى الغضب المشبوه و المشوب بالفارينة عالية الطحن المصفّاة، انك تشعر انك أمام ماكينة لا ينفع معها القانون و لا مؤسسات الدولة، إنها الدولة داخل الدولة.. الكل يطحن و الكل يقبض...عندما تُعلّق علامة كبيرة في شارع من شوارع تونس مكتوب فيها ان "الحبس ما يوقفنا" ، تتساءل آليا عن الثمن الذي قبضته البلدية لرفع تلك اللافتة، و لا يخطر في بالك أبدا إن كان الأمر قانونيا ام لا، أو حياديا أم لا!!، فغدا إن أردت ان تُخطِر الدواعش عن مكان أحدهم، فعليك باقرب بلدية، و بأفسد مسؤول وتأكد انه ليس صعبا عليك إيجادهم في بلاد الغائب الوحيد فيها هو القانون..يذكرك القروي بيوليوس قيصر حاكم أفريقيا القديم أو بزعيم المافيا الكولومبي بابلو اسكوبار الذي دوّخ العالم و الإنتربول.. قبض عليه منذ أيام.انك امام ظاهرة مشرقية، لبنانية تحديدا و كانك أمام حشود السيد حسن نصر الله، المتوعد الهائج، و هم يلوّحون بأذرعهم دعما و تضحية، الاذرع هناك، ليست الاذرع هنا، هنا أذرع و ألسن، و أنصار من "الأوس و الخرج" و هؤلاء لا يختلفون في شيء عن جماعة أنصار الشريعة و حماة ابو عياض الذين تجمعوا للدفاع عنه داخل جامع الفتح و في ضواحيه ذات يوم أغبر...الحالة في بلاتو نسمة، عفوا في بطحاء نسمة تشبه إلى حد بعيد تجمع المهربين و المارقين عن القانون و المجرمين الذين يكابدون الأمن من أجل إلافراج على أمثالهم من قبضته، مع فارق بسيط انه في بطحاء نسمة، كل شيء يتم على طريقة البلْدية، و بضخامة..