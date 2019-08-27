Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
مرتجى محجوب

لا أتحدث عن المواقف الرسمية للحركة بل عن الميولات الغالبة لقواعد النهضة و التي يمكن تحديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة :
_ قواعد النهضة في غالبها لا تعارض عملية ايداع نبيل القروي في السجن حتى لا أقول انهم متشفين في الرجل و ان كانوا مقتنعين بأن العملية مسيسة .

_ قواعد النهضة مساندون ليوسف الشاهد و لا يتجرؤون على نقده أو حتى لومه على بعض القرارات .
_ قواعد النهضة ليست مجمعة على انتخاب المترشح عبد الفتاح مورو بل فيهم من سيصوت للمرزوقي أو الجبالي .
_ قواعد النهضة لا يرغبون في رؤية عبد الكريم الزبيدي رئيسا للجمهورية و يعتبرونه محسوبا على الحلف السعودي المصري الاماراتي .
_ قواعد النهضة في غالبهم يعتبرون الاتحاد العام التونسي للشغل سببا رئيسيا في انهيار الاقتصاد الوطني و يصنفونه و يلقبونه باتحاد الخراب .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اليسار التونسي معادي للهوية العربية الاسلامية .
_ غالبية قواعد النهضة يصنفون احزاب مثل التيار أو حركة وفاء ضمن خانة الثورجيين المتنطعين و المزايدين علي حكمتهم و برغماتيتهم النهضاوية .
_ غالبية قواعد النهضة يصنفون الاحزاب التقدمية الحداثية في خانة العملاء و الحثالة الفرنكوفونية .
_غالبية قواعد النهضة يكنون العداء للحركات القومية و يعتبرونها عدوا ازليا لدود .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اردوغان نموذجا و مثلا أعلى و ليس لديهم أي اعتراض أو انتقاد للتضييقات و الضغوط التي يمارسها على الاعلام أو القضاء أو الحريات بصفة عامة في بلاده .
_ قواعد النهضة في غالبيتها يعتبرون حركتهم حركة اسلامية اخوانية لا تعترف بالحدود الوطنية بل لهم رؤية لامة اسلامية تقطن وطنا واحدا .
_ غالبية قواعد النهضة يساندون انظمة تركيا و قطر و يعارضون انظمة السعودية و مصر و الامارات .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون كل معارض لحركتهم معارضا و عدوا للاسلام و المسلمين .
_ غالبية قواعد النهضة قابلون و مساندون لعملية توزيع و تقسيم الادوار بين مواقفهم المتبناة و بين ما تعلن عنه قيادة الحركة من مواقف رسمية مختلفة احيانا بصفة كلية عما يعتقدون .

أن اخطات في أي نقطة من النقاط المذكورة اعلاه فرجاءا صوبوني .
مع تمنياتي للنهضة بالشفاء العاجل من ازدواج الشخصية .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
festival-3f66367b644916b43977d07edbdcf37d-2019-08-27 22:39:15






0 de 0 commentaires pour l'article 188065



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 27 أوت 2019 | 26 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
30°
 31° % 55 :الرطــوبة
تونــس 30°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
31°-3037°-2429°-2431°-2429°-22
  • Avoirs en devises
    17195,7

  • (27 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17991 DT        1$ =2,85841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 août)   237,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566942672|188065 254|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires