مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية

Mardi 27 Août 2019



لا أتحدث عن المواقف الرسمية للحركة بل عن الميولات الغالبة لقواعد النهضة و التي يمكن تحديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة :_ قواعد النهضة في غالبها لا تعارض عملية ايداع نبيل القروي في السجن حتى لا أقول انهم متشفين في الرجل و ان كانوا مقتنعين بأن العملية مسيسة ._ قواعد النهضة مساندون ليوسف الشاهد و لا يتجرؤون على نقده أو حتى لومه على بعض القرارات ._ قواعد النهضة ليست مجمعة على انتخاب المترشح عبد الفتاح مورو بل فيهم من سيصوت للمرزوقي أو الجبالي ._ قواعد النهضة لا يرغبون في رؤية عبد الكريم الزبيدي رئيسا للجمهورية و يعتبرونه محسوبا على الحلف السعودي المصري الاماراتي ._ قواعد النهضة في غالبهم يعتبرون الاتحاد العام التونسي للشغل سببا رئيسيا في انهيار الاقتصاد الوطني و يصنفونه و يلقبونه باتحاد الخراب ._ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اليسار التونسي معادي للهوية العربية الاسلامية ._ غالبية قواعد النهضة يصنفون احزاب مثل التيار أو حركة وفاء ضمن خانة الثورجيين المتنطعين و المزايدين علي حكمتهم و برغماتيتهم النهضاوية ._ غالبية قواعد النهضة يصنفون الاحزاب التقدمية الحداثية في خانة العملاء و الحثالة الفرنكوفونية ._غالبية قواعد النهضة يكنون العداء للحركات القومية و يعتبرونها عدوا ازليا لدود ._ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اردوغان نموذجا و مثلا أعلى و ليس لديهم أي اعتراض أو انتقاد للتضييقات و الضغوط التي يمارسها على الاعلام أو القضاء أو الحريات بصفة عامة في بلاده ._ قواعد النهضة في غالبيتها يعتبرون حركتهم حركة اسلامية اخوانية لا تعترف بالحدود الوطنية بل لهم رؤية لامة اسلامية تقطن وطنا واحدا ._ غالبية قواعد النهضة يساندون انظمة تركيا و قطر و يعارضون انظمة السعودية و مصر و الامارات ._ غالبية قواعد النهضة يعتبرون كل معارض لحركتهم معارضا و عدوا للاسلام و المسلمين ._ غالبية قواعد النهضة قابلون و مساندون لعملية توزيع و تقسيم الادوار بين مواقفهم المتبناة و بين ما تعلن عنه قيادة الحركة من مواقف رسمية مختلفة احيانا بصفة كلية عما يعتقدون .أن اخطات في أي نقطة من النقاط المذكورة اعلاه فرجاءا صوبوني .مع تمنياتي للنهضة بالشفاء العاجل من ازدواج الشخصية .ناشط سياسي مستقل