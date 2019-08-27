مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية

Mardi 27 Août 2019
مرتجى محجوب
لا أتحدث عن المواقف الرسمية للحركة بل عن الميولات الغالبة لقواعد النهضة و التي يمكن تحديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة :
_ قواعد النهضة في غالبها لا تعارض عملية ايداع نبيل القروي في السجن حتى لا أقول انهم متشفين في الرجل و ان كانوا مقتنعين بأن العملية مسيسة .
_ قواعد النهضة مساندون ليوسف الشاهد و لا يتجرؤون على نقده أو حتى لومه على بعض القرارات .
_ قواعد النهضة ليست مجمعة على انتخاب المترشح عبد الفتاح مورو بل فيهم من سيصوت للمرزوقي أو الجبالي .
_ قواعد النهضة لا يرغبون في رؤية عبد الكريم الزبيدي رئيسا للجمهورية و يعتبرونه محسوبا على الحلف السعودي المصري الاماراتي .
_ قواعد النهضة في غالبهم يعتبرون الاتحاد العام التونسي للشغل سببا رئيسيا في انهيار الاقتصاد الوطني و يصنفونه و يلقبونه باتحاد الخراب .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اليسار التونسي معادي للهوية العربية الاسلامية .
_ غالبية قواعد النهضة يصنفون احزاب مثل التيار أو حركة وفاء ضمن خانة الثورجيين المتنطعين و المزايدين علي حكمتهم و برغماتيتهم النهضاوية .
_ غالبية قواعد النهضة يصنفون الاحزاب التقدمية الحداثية في خانة العملاء و الحثالة الفرنكوفونية .
_غالبية قواعد النهضة يكنون العداء للحركات القومية و يعتبرونها عدوا ازليا لدود .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اردوغان نموذجا و مثلا أعلى و ليس لديهم أي اعتراض أو انتقاد للتضييقات و الضغوط التي يمارسها على الاعلام أو القضاء أو الحريات بصفة عامة في بلاده .
_ قواعد النهضة في غالبيتها يعتبرون حركتهم حركة اسلامية اخوانية لا تعترف بالحدود الوطنية بل لهم رؤية لامة اسلامية تقطن وطنا واحدا .
_ غالبية قواعد النهضة يساندون انظمة تركيا و قطر و يعارضون انظمة السعودية و مصر و الامارات .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون كل معارض لحركتهم معارضا و عدوا للاسلام و المسلمين .
_ غالبية قواعد النهضة قابلون و مساندون لعملية توزيع و تقسيم الادوار بين مواقفهم المتبناة و بين ما تعلن عنه قيادة الحركة من مواقف رسمية مختلفة احيانا بصفة كلية عما يعتقدون .
أن اخطات في أي نقطة من النقاط المذكورة اعلاه فرجاءا صوبوني .
مع تمنياتي للنهضة بالشفاء العاجل من ازدواج الشخصية .
ناشط سياسي مستقل
لا أتحدث عن المواقف الرسمية للحركة بل عن الميولات الغالبة لقواعد النهضة و التي يمكن تحديدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة :
_ قواعد النهضة في غالبها لا تعارض عملية ايداع نبيل القروي في السجن حتى لا أقول انهم متشفين في الرجل و ان كانوا مقتنعين بأن العملية مسيسة .
_ قواعد النهضة مساندون ليوسف الشاهد و لا يتجرؤون على نقده أو حتى لومه على بعض القرارات .
_ قواعد النهضة ليست مجمعة على انتخاب المترشح عبد الفتاح مورو بل فيهم من سيصوت للمرزوقي أو الجبالي .
_ قواعد النهضة لا يرغبون في رؤية عبد الكريم الزبيدي رئيسا للجمهورية و يعتبرونه محسوبا على الحلف السعودي المصري الاماراتي .
_ قواعد النهضة في غالبهم يعتبرون الاتحاد العام التونسي للشغل سببا رئيسيا في انهيار الاقتصاد الوطني و يصنفونه و يلقبونه باتحاد الخراب .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اليسار التونسي معادي للهوية العربية الاسلامية .
_ غالبية قواعد النهضة يصنفون احزاب مثل التيار أو حركة وفاء ضمن خانة الثورجيين المتنطعين و المزايدين علي حكمتهم و برغماتيتهم النهضاوية .
_ غالبية قواعد النهضة يصنفون الاحزاب التقدمية الحداثية في خانة العملاء و الحثالة الفرنكوفونية .
_غالبية قواعد النهضة يكنون العداء للحركات القومية و يعتبرونها عدوا ازليا لدود .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون اردوغان نموذجا و مثلا أعلى و ليس لديهم أي اعتراض أو انتقاد للتضييقات و الضغوط التي يمارسها على الاعلام أو القضاء أو الحريات بصفة عامة في بلاده .
_ قواعد النهضة في غالبيتها يعتبرون حركتهم حركة اسلامية اخوانية لا تعترف بالحدود الوطنية بل لهم رؤية لامة اسلامية تقطن وطنا واحدا .
_ غالبية قواعد النهضة يساندون انظمة تركيا و قطر و يعارضون انظمة السعودية و مصر و الامارات .
_ غالبية قواعد النهضة يعتبرون كل معارض لحركتهم معارضا و عدوا للاسلام و المسلمين .
_ غالبية قواعد النهضة قابلون و مساندون لعملية توزيع و تقسيم الادوار بين مواقفهم المتبناة و بين ما تعلن عنه قيادة الحركة من مواقف رسمية مختلفة احيانا بصفة كلية عما يعتقدون .
أن اخطات في أي نقطة من النقاط المذكورة اعلاه فرجاءا صوبوني .
مع تمنياتي للنهضة بالشفاء العاجل من ازدواج الشخصية .
ناشط سياسي مستقل
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Par:corruption (France )
Sur: عبير موسي: نحن حزب الأغلبية الصامتة و إذا فزنا بالرئاسة سنكون معارضين للنهضة إذا فازت في التشريعية حتى لو اقتضى الأمر صداما بين السلطتين