علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..

Mardi 27 Août 2019



رغم أن غالبية المجتمع التونسي بمختلف شرائحه يدرك حقيقة المعارك التي يخوضها الاتحاد، ويعلم كيف يتحرك على الجبهة النعرات المحنطة وبمن يتحرك ومتى، يعلم ايضا كيف يتحرك خلال مواسم الصراعات الداخلية وكيف تعمل الورشات القطاعية وكيف تتطاحن على حساب التلاميذ والمرضى على حساب الشعب ومصالحه الحيوية، ويعلم فيما يعلم الضريبة التي يدفعها المواطن خلال مواسم الاحتراب القطاعي تمهيدا للتناحر على منصب الأمانة العامة. رغم ان المجتمع التونسي يدرك كل ذلك، فإنه والى وقت قريب لم يكن يفهم خزعبلات مكتب المراهقين بالبطحاء، خاصة تلك السلوكات الهمجية التي تعمل على تفريخ الذئاب المنفردة المختصة في الانغماس السياسي، وتلك سلوكات لا تستجيب إلى الإصلاح بالمعروف ولا ينفع معها النهي عن المنكر.مكتب تنفيذ حيثما ذهبت الى مرابض النضال النقابي افتقدته، وعادة ما تعثر عليه في اعراس وطهورات واعياد ميلاد خارجة عن مهامه التي خلق لها من يوم وضعه الحامي وارضعه حشاد وكفله بن عاشور ونشأ في كنف عاشور، إلى أن تورط معه جراد بتهمة المخادنة ثم ثانية بتهمة إهمال عيال ، مكتب مشبوه مرة يخوض في علاقات الدولة الخارجية ومرة في الحقائب الوزارية ومرة في الشأن المسجدي ومرة في دستور البلاد واخرى في التعيينات ثم الانتخابات ثم المواصفات، مرة يعلن الترشح ومرة يعلن الترشيح وثالثة يرشح على تونس بالقبيح.لقد تسربت لهم عدوى المجلس التأسيسي الموازي الذي أسسه محسن مرزوق عقب فشله في دخول المنافسة السياسية من أبوابها المشروعة المشرّعة، وكذلك يفعل كبار البطحاء، طرقوا جميع أبواب التحزب ثم جميع ابواب الاحزاب ثم عرضوا أنفسهم على الشعب فلم يجبهم ومارس معهم أعلى درجات الاحتقار عقابا لهم على جشعهم حين جنحوا الى ممارسة التمعش السياسي الحزبي وهم الذين تمعشوا من النقابي حد التخمة، ولما ضاقت الساحة السياسية وتقطعت بهم سبل الترشح والترشيح وتبين لهم أنهم عرضوا على الشعب 101 فضيحة بدل 101 نصيحة، حينها قرروا استنساخ مشروع محسن مرزوق، "المشروع الموازي نسخة 2012 وليس مشروع المفتاح الساري المفعول"، حينها انهمكوا في ممارسة دور الدولة الموازية، الدور الذي شرعوا فيه قديما وطوروه بعد فشل مشروعهم الحزبي بأشكال مذلة يشفق فيها التونسي على منبر حشاد وليس على عيال جراد.سنراقب الانتخابات، سناثث مكاتب الاقتراع، سنرشّح، سنترشح، سنقدم شروط الرئيس المقبل، سننظر في مسألة السفراء والقناصلة، سنتابع ملف نبيل القروي، سنراقب تمويل الأحزاب، سننظر في تفويض الشاهد لمرجان، سنتصدى للتعيينات الحزبية سنقف في وجه المحاصصة، سنقترح وزراء على رئيس الحكومة، سنرفض بعض الوزراء الغير أكفاء، سنطالب بإقالة حكومة الشاهد.....ســــ فضحتونا.. ســـــ طيحتو قيمة واحدة من اعرق النقابات العربية.. ســــ احشموا على رواحكم.. ســــــ آخي هبلتو.. ســ ـاكرين والا صاحين وقت لعملتو هذا الكل.. ســـــــ: سارقٌ.. ســـ:سوكارجيٌ.. ســـ: سعلوكٌ " كان ابو نواس اذا سكر وتذكر حبه الشديد لجنان جارية آل ثقيف واحتقارها الشديد له، استبدل الصاد بسين في كملة صعلوك" ربما تُكتب -سعلوك- لضرورة اقتضتها خمرة وجنان الحسن بن هانئ الحكمي، وربما كُتبت هكذا لضرورة نقابية.. ولعلّ النزيف النقابي يتوقف قريبا فيعفينا من كتابتها "زعلوك".