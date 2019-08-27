ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...

Mardi 27 Août 2019
مرتجى محجوب
حرب على الفساد ، حرب على الفقر ، حرب على البطالة ، حرب على التهريب ، حرب على المافيات و اللوبيات ...
عديدة هي الحروب التي شنها سي يوسف منذ تسلمه امانة رئاسة الحكومة .
النتيجة : ماء مقصوص ، ضوء مقصوص ، فساد يتوسع و يستشري ، فقر يمس طبقات وسطى ، و بلاد تغرق تغرق في المديونية ...
و نزيدكم زيادة ، حتى الي يحب يحرق سيقارو ، ما عادش لاقيه ...
لذلك يا سي يوسف نناشدك بأن توقف حروبك لأنك بكل تاكيد قد انهكت و اجهدت و شكر الله سعيكم المحموم .
ناشط سياسي مستقل
حرب على الفساد ، حرب على الفقر ، حرب على البطالة ، حرب على التهريب ، حرب على المافيات و اللوبيات ...
عديدة هي الحروب التي شنها سي يوسف منذ تسلمه امانة رئاسة الحكومة .
النتيجة : ماء مقصوص ، ضوء مقصوص ، فساد يتوسع و يستشري ، فقر يمس طبقات وسطى ، و بلاد تغرق تغرق في المديونية ...
و نزيدكم زيادة ، حتى الي يحب يحرق سيقارو ، ما عادش لاقيه ...
لذلك يا سي يوسف نناشدك بأن توقف حروبك لأنك بكل تاكيد قد انهكت و اجهدت و شكر الله سعيكم المحموم .
ناشط سياسي مستقل
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Par:Nouri (Switzerland )
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