ماكرون يرد على ''سخرية'' رئيس البرازيل من زوجته: وقح للغاية

Mardi 27 Août 2019
وكالات - نعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، تعليق نظيره البرازيلي، جاير بولسونارو، حول مظهر زوجته بريجيت ماكرون بالوقح للغاية.
ويرجع الخلاف بين الرئيسين، وفق ما تداولته وسائل إعلامية، إلى نشر أحد مؤيدي بولسونارو، عبر موقع فيسبوك، منشوراً يسخر من بريجيت (66 عاماً)، ويقارنها بشكل غير لائق بزوجة الرئيس البرازيلي ميشيل بولسونارو (37 عاماً).
وجاء في تعليق على المنشور: "هل تفهم الآن لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، ليرد بعدها الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي على المنشور ضاحكاً بعبارة: "لا تهين الرجل".
وأثناء حضوره أعمال قمة الدول السبع التي استضافتها فرنسا في بياريتز، قال ماكرون رداً على طلب تعليقه على الحادثة، إن البرازيل تستحق رئيساً يكون مناسباً لمنصبه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن متحدثاً باسم القصر الرئاسي في البرازيل رفض التعليق عما إذا كان بولسونارو نفسه هو من كتب التعليق الذي أثار غضب ماكرون.
ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.
في المقابل، تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين على رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.
ويرجع الخلاف بين الرئيسين، وفق ما تداولته وسائل إعلامية، إلى نشر أحد مؤيدي بولسونارو، عبر موقع فيسبوك، منشوراً يسخر من بريجيت (66 عاماً)، ويقارنها بشكل غير لائق بزوجة الرئيس البرازيلي ميشيل بولسونارو (37 عاماً).
وجاء في تعليق على المنشور: "هل تفهم الآن لماذا يضطهد ماكرون بولسونارو؟"، ليرد بعدها الحساب الرسمي للرئيس البرازيلي على المنشور ضاحكاً بعبارة: "لا تهين الرجل".
وأثناء حضوره أعمال قمة الدول السبع التي استضافتها فرنسا في بياريتز، قال ماكرون رداً على طلب تعليقه على الحادثة، إن البرازيل تستحق رئيساً يكون مناسباً لمنصبه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن متحدثاً باسم القصر الرئاسي في البرازيل رفض التعليق عما إذا كان بولسونارو نفسه هو من كتب التعليق الذي أثار غضب ماكرون.
ويخوض الرئيسان البرازيلي والفرنسي حالة من الجدال السياسي، حيث يلقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون، ويتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.
في المقابل، تعرض ماكرون لهجمة كبير من قبل ساسة برازيليين على رأسهم رئيس البلاد، ووصلت السخرية إلى تهكم بولسونارو على زوجة ماكرون.
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