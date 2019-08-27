النووي الإيراني والحرب التجارية مع الصين.. أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لماكرون وترامب

Mardi 27 Août 2019
فرانس 24 - أشاد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين بتقارب وجهات النظر بين قادة مجموعة السبع في ختام قمتهم التي طغت عليها أزمة النووي الإيراني والحرب التجارية مع الصين والحرائق في الأمازون.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إلى جانب ترامب في بياريتس "لقد تمكنا من التوصل الى نقاط تقارب حقيقية، لم يسبق لها مثيل، وإيجابية للغاية، ما سيتيح لنا المضي قدما بطريقة مفيدة جدا".
من جهته، قال ترامب إن ماكرون قام "بعمل رائع" خلال القمة.
وتابع موجها كلامه لمضيفه "كان هذا مميزا للغاية، يومان ونصف يوم من وحدة الصف. أود أن أشكرك".
وأنهى ماكرون وترامب، اللذان اتسمت علاقتهما بالتوتر أحيانا خلال العامين الماضيين، المؤتمر الصحفي بالمصافحة والعناق مرتين.
وأقر ماكرون قبل القمة بوجود "توتر" بين الولايات المتحدة وأوروبا حول مجموعة من القضايا.
ترامب "سألتقي مع روحاني في الوقت المناسب"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني إذا كانت الظروف "مناسبة". وقال ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا حيث حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن عبر استضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمحادثات، "إذا كانت الظروف مناسبة، فسأوافق بالتأكيد على ذلك". قبل أن يضيف بأنه من المنطقي بالنسبة له أن يعقد محادثات مع روحاني خلال أسابيع.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن محادثات مجموعة السبع هيأت "ظروفا لعقد اجتماع وبالتالي اتفاق" بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني حول أزمة النووي الإيراني.
وعبر عن الأمل في تنظيم اللقاء "في الأسابيع المقبلة". لكنه سارع إلى التحذير خلال المؤتمر الصحفي الختامي في قمة المجموعة في بياريتس من أنه "لم يتم عمل شيء، والأمور في غاية الهشاشة".
ترامب: "لا خيار لدى الصين" في مواجهة الضغوط الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن "لا خيار" أمام بكين سوى الرضوخ للضغوط الأمريكية في الحرب التجارية في وقت تسعى واشنطن إلى إرغام بكين على القيام بإصلاحات عميقة في اقتصادها.
وأعلن ترامب "لا أعتقد أن لديهم خيارا"، وذلك بعد تصريحات سابقة أظهرت بوادر أمل بشأن الحرب التجارية المتواصلة بين بكين وواشنطن منذ عام، مع تبادل الطرفين فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع. وأوضح ترامب "لا أقصد ذلك كتهديد، لا أعتقد أن لديهم خياراً".
ماكرون: اتفاق "جيد جدا" مع ترامب حول الضريبة على عملاقة الإنترنت
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه توصل إلى "اتفاق جيد جدا" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، مؤكدا أن فرنسا ستعوض تلك الشركات بعد التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن.
وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك إن دول مجموعة السبع اتفقت على "التوصل الى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت.
وأشار إلى أن فرنسا "ستلغي" الضريبة التي تفرضها وستعوض الشركات من خلال حسومات على الضرائب الجديدة عند البدء بتنفيذ الاتفاق الجديد.
وأوضح ماكرون "الكثير من التوتر يحيط بالضريبة الفرنسية الرقمية. أعتقد أننا تمكنا من إيجاد اتفاق جيد للغاية".
وتابع "إننا في ظل أوضاع غير عادلة على الإطلاق. بعض الفاعلين لا يدفعون ضرائب. وليس فرض فرنسا لهذه الضريبة موجها ضد شركة أو أخرى، بل يهدف إلى تسوية مشكلة دولية".
وأضاف "اتفقنا على التوصل إلى اتفاق عام 2020 من أجل إصلاح الضرائب الدولية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، وكذلك من أجل "أن نتخطى الاشكاليات الموجودة بيننا".
وأوضح ماكرون أنه "يوم تنفذ هذه الضريبة الجديدة"، "ستقوم فرنسا بإلغاء كل مشاريعها الضريبية وكل ما دفع سيحسم من الضريبة الدولية".
وقبل وصوله إلى بياريتس، هدد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي ردا على الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية التي تطاول مجموعات أمريكية مثل آبل وأمازون.
فرانس24/ أ ف ب
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إلى جانب ترامب في بياريتس "لقد تمكنا من التوصل الى نقاط تقارب حقيقية، لم يسبق لها مثيل، وإيجابية للغاية، ما سيتيح لنا المضي قدما بطريقة مفيدة جدا".
من جهته، قال ترامب إن ماكرون قام "بعمل رائع" خلال القمة.
وتابع موجها كلامه لمضيفه "كان هذا مميزا للغاية، يومان ونصف يوم من وحدة الصف. أود أن أشكرك".
وأنهى ماكرون وترامب، اللذان اتسمت علاقتهما بالتوتر أحيانا خلال العامين الماضيين، المؤتمر الصحفي بالمصافحة والعناق مرتين.
وأقر ماكرون قبل القمة بوجود "توتر" بين الولايات المتحدة وأوروبا حول مجموعة من القضايا.
ترامب "سألتقي مع روحاني في الوقت المناسب"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني إذا كانت الظروف "مناسبة". وقال ترامب في ختام قمة مجموعة السبع في فرنسا حيث حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن عبر استضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمحادثات، "إذا كانت الظروف مناسبة، فسأوافق بالتأكيد على ذلك". قبل أن يضيف بأنه من المنطقي بالنسبة له أن يعقد محادثات مع روحاني خلال أسابيع.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن محادثات مجموعة السبع هيأت "ظروفا لعقد اجتماع وبالتالي اتفاق" بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني حول أزمة النووي الإيراني.
وعبر عن الأمل في تنظيم اللقاء "في الأسابيع المقبلة". لكنه سارع إلى التحذير خلال المؤتمر الصحفي الختامي في قمة المجموعة في بياريتس من أنه "لم يتم عمل شيء، والأمور في غاية الهشاشة".
ترامب: "لا خيار لدى الصين" في مواجهة الضغوط الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إن "لا خيار" أمام بكين سوى الرضوخ للضغوط الأمريكية في الحرب التجارية في وقت تسعى واشنطن إلى إرغام بكين على القيام بإصلاحات عميقة في اقتصادها.
وأعلن ترامب "لا أعتقد أن لديهم خيارا"، وذلك بعد تصريحات سابقة أظهرت بوادر أمل بشأن الحرب التجارية المتواصلة بين بكين وواشنطن منذ عام، مع تبادل الطرفين فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع. وأوضح ترامب "لا أقصد ذلك كتهديد، لا أعتقد أن لديهم خياراً".
ماكرون: اتفاق "جيد جدا" مع ترامب حول الضريبة على عملاقة الإنترنت
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه توصل إلى "اتفاق جيد جدا" مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، مؤكدا أن فرنسا ستعوض تلك الشركات بعد التوصل إلى اتفاق دولي بهذا الشأن.
وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك إن دول مجموعة السبع اتفقت على "التوصل الى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت.
وأشار إلى أن فرنسا "ستلغي" الضريبة التي تفرضها وستعوض الشركات من خلال حسومات على الضرائب الجديدة عند البدء بتنفيذ الاتفاق الجديد.
وأوضح ماكرون "الكثير من التوتر يحيط بالضريبة الفرنسية الرقمية. أعتقد أننا تمكنا من إيجاد اتفاق جيد للغاية".
وتابع "إننا في ظل أوضاع غير عادلة على الإطلاق. بعض الفاعلين لا يدفعون ضرائب. وليس فرض فرنسا لهذه الضريبة موجها ضد شركة أو أخرى، بل يهدف إلى تسوية مشكلة دولية".
وأضاف "اتفقنا على التوصل إلى اتفاق عام 2020 من أجل إصلاح الضرائب الدولية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، وكذلك من أجل "أن نتخطى الاشكاليات الموجودة بيننا".
وأوضح ماكرون أنه "يوم تنفذ هذه الضريبة الجديدة"، "ستقوم فرنسا بإلغاء كل مشاريعها الضريبية وكل ما دفع سيحسم من الضريبة الدولية".
وقبل وصوله إلى بياريتس، هدد ترامب بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي ردا على الضريبة الفرنسية على الشركات الرقمية التي تطاول مجموعات أمريكية مثل آبل وأمازون.
فرانس24/ أ ف ب
En continu
- Hier 21:47 توضيح من فريق الدفاع عن الأخوين القروي
- Hier 20:36 العصابة النقابية ومخيمات اللاجئين الصفراء..
- Hier 19:52 هنا قرطاج.. كلم صفر
- Hier 13:31 الرابطة 1- برنامج لقاءات الجولة الثانية
- Hier 10:59 أنا أكره النهضة فمن يكرهها معي ؟؟؟
- Hier 10:53 سي الطبوبي : جرايات المتقاعدين خط أحمر
- Hier 10:23 صورة اليوم: السماء بكت حزنا على نبيل القروي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|18:57
|16:02
|12:28
|05:46
|04:14
|
29°
|39°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|39°-28
|35°-25
|30°-25
|29°-24
|30°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 89 913) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 80 067) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 193) كلات بعضها ..
( 67 090) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 689) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 625) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 960) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 51 278) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 702) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 679) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 576) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 237) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 966) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 482) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 708) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 265) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 889) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 645) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 367) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 651) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:السلطات المغربية تهدم نصبا تذكاريا لـ''الهولوكوست'' قرب مراكش