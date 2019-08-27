صعود أسعار النفط انتظارا لمؤشرات إيجابية من طرفي الحرب التجارية

Mardi 27 Août 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الثلاثاء، انتظارا لمؤشرات إيجابية من طرفي حرب التجارة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع الصين.
والإثنين، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الصين ترغب في التوصل إلى حل ينهي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؛ فيما لم تعلق بكين على تصريحاته حتى صباح الثلاثاء.
وبحلول الساعة (05:35 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.50 بالمئة أو 30 سنتا إلى 58.41 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.52 بالمئة أو 28 سنتا إلى 53.92 دولارا للبرميل.
وتعرقلت مفاوضات التجارة بين البلدين منذ انعقادها أول مرة مطلع العام الجاري؛ بسبب خلافات حول انسيابية السلع والرسوم المفروضة.
وتؤثر التوترات التجارية القائمة على ثقة المنتجين في كل من واشنطن وبكين، إضافة إلى مصدري المواد الخام حول العالم؛ ما يدفع نحو تراجع طلب المصانع على النفط.
والإثنين، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الصين ترغب في التوصل إلى حل ينهي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؛ فيما لم تعلق بكين على تصريحاته حتى صباح الثلاثاء.
وبحلول الساعة (05:35 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.50 بالمئة أو 30 سنتا إلى 58.41 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.52 بالمئة أو 28 سنتا إلى 53.92 دولارا للبرميل.
وتعرقلت مفاوضات التجارة بين البلدين منذ انعقادها أول مرة مطلع العام الجاري؛ بسبب خلافات حول انسيابية السلع والرسوم المفروضة.
وتؤثر التوترات التجارية القائمة على ثقة المنتجين في كل من واشنطن وبكين، إضافة إلى مصدري المواد الخام حول العالم؛ ما يدفع نحو تراجع طلب المصانع على النفط.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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