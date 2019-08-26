هنا قرطاج.. كلم صفر

Lundi 26 Août 2019



اليمين متماسك، و حظوظه قائمة في كل تونس

الوصول إلى قرطاج يحتاج إلى تفاهمات في الداخل قبل أن تفرض علينا من الخارج، أن يتنازل المرشحون لفائدة شخص يحظى بالإجماع و تتوفر فيه مقومات الزعامة و الرئاسة، ذاك أمر يصعب القبول به، الان على الأقل في ضل تمسك كل مرشح بحظوظه و بإمكانية مروره للدور الثاني، هذا الطرح سيؤدي بنا حتما إلى عودة الإستقطاب الحاد بين مرشح اليمين، و مرشح اليسار و تشير بعض التصاريح لبعض الأحزاب إلى ضرورة ان يتخلى المرشحون لفائدة عبد الكريم الزبيدي، نظرا لضعف القاعدة الشعبية لهؤلاء، من ناحية، و لجاهزية الزبيدي ليكون حصان العلمانيين و الحداثيين الرابح، و هو المؤهل، حسب أنصاره لشغل مقعد قرطاج نظرا لنقاوة سجله من السوابق السياسية و القضائية، عدى ثغرته الإتصالية التي يمكن تجاوزها مع الممارسة.الضغوط التي تمارس ضد عبير موسي، حتى تزكي عبد الكريم الزبيدي، و تصريح ياسين ابراهيم رئيس حزب آفاق تونس يُراد منها تشكيل مشهد سياسي مبني على ثنائية اليمين و اليسار، لكن لا يبدو السيد مهدي جمعة مثلا و لا حتى الدكتور المنصف المرزوقي قد فكرا في دعم الزبيدي، أو غيره ، فهذا السباق باتجاه قرطاج يمثل أيضا معيارا أساسيا لميزان كل مترشح و هو صورة معاكسة للانتخابات التشريعية القادمة..بالنظر إلى تفاصيل المشهد السياسي ، يتبين ان هناك ثلاث قنوات تسير فيها أصوات الناخبين، مع بقايا و تفاصيل أصوات متناثرة، هذه الوضعية تخدم مرشح اليمين أكثر من غيره، و تعطي صورة عن تشكل لوحة فسيفساء حزبية لا تختلف كثيرا عن افرازات 2014...الشتات العلماني الحداثي يقترب بحظوظ وازنة و منافسة.يمين الوسط، يعبر عن وجوده بمختلف تفرعاته، و لا يبدو أنه قادر على المرور إلى الدور الثاني الا بمعجزة..التناثر الانتخابي في محيط اليسار، لا ينفع اليسار في شيء، بل إنه سيؤدي إلى صعود اليمين إلى الدور الثاني من السباق، و سيجد السيد عبد الفتاح مورو، نفسه وجها لوجه مع من افرزته الماكينة، بقي ان التوافق على مرشح واحد يدعمه الجميع، هو جولة ثانية من البحث عن "العصفور النادر"...