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قائمة لاعبي المنتخب الاولمبي التونسي للمواجهة المزدوجة امام نظيره الكاميروني بالتصفيات الاولمبية

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
وجه فريد بن بلقاسم مدرب المنتخب الاولمبي التونسي الدعوة ل23 لاعبا استعدادا للمواجهة المزدوجة امام المنتخب الاولمبي الكاميروني المقررة يوم الجمعة 6 سبتمبر المقبل بياوندي بداية من الساعة 15 و30دق في اطار ذهاب الدور الثالث والاخير من تصفيات بطولة امم افريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقررة نهائياتها بمصر من 8 الى 22 نوفمبر القادم والمؤهلة الى اولمبياد اليابان 2020.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم تولى تعيين طاقم تحكيم كونغولي لإدارة المباراة بقيادة الحكم فيتيال شارال كوكولو.


وسيدخل المنتخب التونسي في تربص تحضيري انطلاقا من يوم الخميس المقبل بالعاصمة على ان يتحول الى الكاميرون يوم 3 سبتمبر المقبل عبر الدار البيضاء.
يذكر ان مقابلة الاياب ستقام يوم 10 سبتمبر القادم بملعب رادس انطلاقا من الساعة السابعة مساء.


وفي ما يلي قائمة اللاعبين : من الترجي الرياضي التونسي: محمد أمين المسكيني -رائد الفادع - محمد صدقي الدبشي - محمد علي بن رمضان من النادي الافريقي :اسكندر العبيدي - ادم الطاوس - وجدي الساحلي من النادي الرياضي الصفاقسي:أيمن دحمان - نسيم هنيد - حبيب الوسلاتي - هاني عمامو - حسام دقدوق من النجم الرياضي الساحلي: بهاء الدين السلامي من النادي الرياضي البنزرتي: علاء الدين الدريدي - سليم الجندوبي من الاتحاد الرياضي ببن قردان: غيث اليفرني من مستقبل الرياضي بسليمان:محمد علي بن حمودة من نادي ستراسبورغ الفرنسي: معتز الزمزمي من نيس الفرنسي:بسام الصرارفي من بايرن ليفركوزن:مارك مارتان اللمطي من ابسويش تاون:ادريس الميزوني من لانج لوكسمبورغ:عادل بالطيب من أيك السويد:ادم كريم بن لامين.

  
  
     
  
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