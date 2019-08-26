سي الطبوبي : جرايات المتقاعدين خط أحمر

Lundi 26 Août 2019



على هامش اضراب اعوان البريد ، تعطل صرف جرايات ابائنا و امهاتنا المتقاعدين مرة اخرى و كان قدرهم المحتوم هو المعاناة ثم المعاناة ثم المعاناة ...لقد لمنا ووبخنا سابقا الصناديق الاجتماعية و الحكومة على التاخير الحاصل في صرف جرايات التقاعد ، أما اليوم فالخلل و المسؤولية يتحملها الاتحاد العام التونسي الشغل و نقابة البريد بكل تاكيد .سي الطبوبي ، يتوجب فورا اتخاذ قرار تعليق الاضراب و عودة نشاط اعوان البريد من اجل صرف جرايات المتقاعدين ، ثم ان شاتم استئناف الاضراب لتحقيق مطالب أهل القطاع ، فلكم ذلك.