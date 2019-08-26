سي الطبوبي : جرايات المتقاعدين خط أحمر

Lundi 26 Août 2019
مرتجى محجوب
على هامش اضراب اعوان البريد ، تعطل صرف جرايات ابائنا و امهاتنا المتقاعدين مرة اخرى و كان قدرهم المحتوم هو المعاناة ثم المعاناة ثم المعاناة ...
لقد لمنا ووبخنا سابقا الصناديق الاجتماعية و الحكومة على التاخير الحاصل في صرف جرايات التقاعد ، أما اليوم فالخلل و المسؤولية يتحملها الاتحاد العام التونسي الشغل و نقابة البريد بكل تاكيد .
سي الطبوبي ، يتوجب فورا اتخاذ قرار تعليق الاضراب و عودة نشاط اعوان البريد من اجل صرف جرايات المتقاعدين ، ثم ان شاتم استئناف الاضراب لتحقيق مطالب أهل القطاع ، فلكم ذلك.
على هامش اضراب اعوان البريد ، تعطل صرف جرايات ابائنا و امهاتنا المتقاعدين مرة اخرى و كان قدرهم المحتوم هو المعاناة ثم المعاناة ثم المعاناة ...
لقد لمنا ووبخنا سابقا الصناديق الاجتماعية و الحكومة على التاخير الحاصل في صرف جرايات التقاعد ، أما اليوم فالخلل و المسؤولية يتحملها الاتحاد العام التونسي الشغل و نقابة البريد بكل تاكيد .
سي الطبوبي ، يتوجب فورا اتخاذ قرار تعليق الاضراب و عودة نشاط اعوان البريد من اجل صرف جرايات المتقاعدين ، ثم ان شاتم استئناف الاضراب لتحقيق مطالب أهل القطاع ، فلكم ذلك.
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Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: على قناة نسمة ... ناشط سياسي يهدد بالدخول في إضراب جوع وحشي إن لم يتم الإفراج عن نبيل القروي؟؟؟