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سي الطبوبي : جرايات المتقاعدين خط أحمر

Lundi 26 Août 2019

Lundi 26 Août 2019
مرتجى محجوب

على هامش اضراب اعوان البريد ، تعطل صرف جرايات ابائنا و امهاتنا المتقاعدين مرة اخرى و كان قدرهم المحتوم هو المعاناة ثم المعاناة ثم المعاناة ...


لقد لمنا ووبخنا سابقا الصناديق الاجتماعية و الحكومة على التاخير الحاصل في صرف جرايات التقاعد ، أما اليوم فالخلل و المسؤولية يتحملها الاتحاد العام التونسي الشغل و نقابة البريد بكل تاكيد .

سي الطبوبي ، يتوجب فورا اتخاذ قرار تعليق الاضراب و عودة نشاط اعوان البريد من اجل صرف جرايات المتقاعدين ، ثم ان شاتم استئناف الاضراب لتحقيق مطالب أهل القطاع ، فلكم ذلك.

  
  
     
  
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