بشرى بالحاج حميدة: جيت باش نوضح العلاقات الأسرية وليس إفسادها عبر المساواة في الميراث

Lundi 26 Août 2019
باب نات - قالت المحامية والنائبة بشرى بالحاج حميدة في مداخلة على قناة تونسنا ان المساواة في الميراث سيوضح ويحسن العلاقات الاسرية وليس افسادها.
واضافت بشرى بالحاج حميدة "جئت لاحسن تلك العلاقات وان اجعلها قائمة على المحبة وليس المصالح المادية مضيفة " كثير من الشقيقات تعرضن لمظالم بسبب عدم منحهن حقهن في الميراث.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نحو عامين من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة ، قد قدمت تقريرها لرئيس الجمهورية الراحل الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.
واضافت بشرى بالحاج حميدة "جئت لاحسن تلك العلاقات وان اجعلها قائمة على المحبة وليس المصالح المادية مضيفة " كثير من الشقيقات تعرضن لمظالم بسبب عدم منحهن حقهن في الميراث.
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نحو عامين من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة ، قد قدمت تقريرها لرئيس الجمهورية الراحل الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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