ترامب يقترح قصف الأعاصير بالنووي قبل وصولها الولايات المتحدة

Lundi 26 Août 2019
الأناضول - اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف الأعاصير بقنابل نووية لكي تتلاشى قبل وصولها إلى الولايات المتحدة.
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي ، مساء الأحد، بأن مقترح ترامب جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس الأمريكي على المستجدات بشأن الأعاصير، دون تحديد توقيت تلك الجلسة.
وحسب الموقع، قال ترامب : "لدي الحل .. لماذا لا نقصفها (الأعاصير) بالسلاح النووي؟".
وأضاف أن الأعاصير "تبدأ في التشكّل قبالة سواحل أفريقيا في طريقها عبر المحيط الأطلسي، ويمكننا إلقاء قنبلة داخل عين الإعصار لتشتيته، لماذا لا نفعل ذلك؟".
ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على ما أوره الموقع حتى الساعة (08:00 ت.غ).
وتتعرض الولايات المتحدة بشكل منتظم لأعاصير قوية تسفر عن خسائر في الأرواح وتخلف دمارا واسعا.
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي ، مساء الأحد، بأن مقترح ترامب جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس الأمريكي على المستجدات بشأن الأعاصير، دون تحديد توقيت تلك الجلسة.
وحسب الموقع، قال ترامب : "لدي الحل .. لماذا لا نقصفها (الأعاصير) بالسلاح النووي؟".
وأضاف أن الأعاصير "تبدأ في التشكّل قبالة سواحل أفريقيا في طريقها عبر المحيط الأطلسي، ويمكننا إلقاء قنبلة داخل عين الإعصار لتشتيته، لماذا لا نفعل ذلك؟".
ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على ما أوره الموقع حتى الساعة (08:00 ت.غ).
وتتعرض الولايات المتحدة بشكل منتظم لأعاصير قوية تسفر عن خسائر في الأرواح وتخلف دمارا واسعا.
En continu
- Hier 15:08 اختتام الدورة 39 لمهرجان سيدي بوزيد الدولي
- Hier 10:56 صورة اليوم: بلدية رواد تُدشن أول ويفي مجاني
- Hier 10:52 ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع
- Hier 09:20 من سيواجه مورو في الدور الثاني ؟
- Hier 23:56 الصحبي بن فرج ... ونظرية بارسيبرليس 2
- Hier 22:23 حمة الهمامي: أنا حفيد عز الدين القسام
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|18:59
|16:03
|12:28
|05:45
|04:13
|
29°
|34°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|34°-28
|38°-27
|36°-27
|34°-24
|31°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 817) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 541) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 79 101) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 164) كلات بعضها ..
( 67 059) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 61 672) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 610) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 941) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 282) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 643) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 219) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 46 652) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 555) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 213) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 949) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 320) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 610) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 262) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 249) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 853) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:حتى الزبيدي استعملك 46 مرة ثم رماك.. ايها الغبي ''الــــجوطابل''