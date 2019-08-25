اختيار علي معلول لاعب الموسم في صفوف الاهلي المصري

Dimanche 25 Août 2019
تم اختيار الظهير الايسر التونسي علي معلول افضل لاعب في صفوف الاهلي المصري للموسم الرياضي 2018-2019 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق القاهري على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الاحد.
وجاء في الصفحة الرسمية للاهلي "نقدم لكم نسر الموسم 2018-2019 ... لاعبنا، علي معلول".
وتالق علي معلول بشكل لافت وساهم بقسط وافر في تتويج الاهلي بلقب البطولة المصرية بتسجيله 8 اهداف ليكون بذلك افضل هداف في صفوف فريق "القلعة الحمراء".
وجاء في الصفحة الرسمية للاهلي "نقدم لكم نسر الموسم 2018-2019 ... لاعبنا، علي معلول".
وتالق علي معلول بشكل لافت وساهم بقسط وافر في تتويج الاهلي بلقب البطولة المصرية بتسجيله 8 اهداف ليكون بذلك افضل هداف في صفوف فريق "القلعة الحمراء".
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Par:lahache (Tunisia )
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