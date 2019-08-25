Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Sanarja3ou Yaouman  

اختيار علي معلول لاعب الموسم في صفوف الاهلي المصري

Dimanche 25 Août 2019

Dimanche 25 Août 2019
تم اختيار الظهير الايسر التونسي علي معلول افضل لاعب في صفوف الاهلي المصري للموسم الرياضي 2018-2019 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق القاهري على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم الاحد.
وجاء في الصفحة الرسمية للاهلي "نقدم لكم نسر الموسم 2018-2019 ... لاعبنا، علي معلول".
وتالق علي معلول بشكل لافت وساهم بقسط وافر في تتويج الاهلي بلقب البطولة المصرية بتسجيله 8 اهداف ليكون بذلك افضل هداف في صفوف فريق "القلعة الحمراء".


  
  
     
  
festival-95035a3a8abfebeaba483cc6c645d01f-2019-08-25 20:42:47






0 de 0 commentaires pour l'article 187932



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 25 أوت 2019 | 24 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:00 16:04 12:28 05:44 04:12
27°
 27° % 65 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
27°-2536°-2738°-2839°-2533°-25
  • Avoirs en devises
    17490,4

  • (23 août)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,18221 DT        1$ =2,86576 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 août)   516,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566767471|187932 507|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires