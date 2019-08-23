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الجزائر: قتلى وجرحى في حفل ''سولكينغ''

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وكالات - كارثة حقيقية حدثت بمناسبة الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان عبد الرؤوف دراجي، المدعو “سولكينغ”، بملعب 20 أوت ببلوزداد بالعاصمة، الذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى من الجمهور بحسب الشروق الجزائرية...


  
  
     
  
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