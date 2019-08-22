الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية السعودية بطائرات مسيرة

Jeudi 22 Août 2019
الأناضول - علي عويضة - أعلنت جماعة الحوثي، فجر اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، "يحيى سريع" إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2K وأصابت أهدافها".
وأضاف "سريع" وفقا لقناة المسيرة، أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة".
وتابع و"العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
في المقابل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن "تركي المالكي" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط".
وكثف الحوثيون مؤخرا من هجماتهم بالطائرات المسيرة على أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعودية.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، "يحيى سريع" إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2K وأصابت أهدافها".
وأضاف "سريع" وفقا لقناة المسيرة، أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية وكانت الإصابة مباشرة".
وتابع و"العملية الثانية استهدفت خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".
في المقابل أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة الحوثي من محافظة عمران باتجاه السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن "تركي المالكي" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط".
وكثف الحوثيون مؤخرا من هجماتهم بالطائرات المسيرة على أهداف مدنية وعسكرية داخل الأراضي السعودية.
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