Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

التناقض الفاضح للشاهد !

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
مرتجى محجوب

لم يرى السيد يوسف الشاهد أي داعي لاعلام التونسيات و التونسيين بجنسيته الفرنسية الثانية عند تسلمه لرئاسة الحكومة و هو ما يعني اذا افترضنا حسن النية ، ان جنسيته الثانية لا تمثل بالنسبة إليه أي عائق أو اشكال امام ادائه لمهامه على رأس الحكومة و التي تمثل مركز ثقل السلطة التنفيذية .


فما بالك اليوم اذا يا سي يوسف ، تبادر بالتخلي عن جنسيتك الفرنسية بالتوازي مع تقديمك لترشحك للانتخابات الرئاسية رغم عدم تنصيص القانون على ذلك و رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة برئيس الحكومة !
بل و تذهب حد المزايدة على مزدوجي الجنسية لتطالبهم بالنسج على منوالك !

غريب و الله !

ناشط سياسي مستقل


  
  
     
  
festival-17762f5302135a8b68ee9a0c7084123e-2019-08-21 22:21:44






0 de 0 commentaires pour l'article 187751



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 21 أوت 2019 | 20 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:38 19:05 16:06 12:29 05:41 04:07
26°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-2536°-2534°-2435°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    17361,0

  • (21 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,18430 DT        1$ =2,86241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 août)   784,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566428733|187751 793|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires