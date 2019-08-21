التناقض الفاضح للشاهد !

Mercredi 21 Août 2019



لم يرى السيد يوسف الشاهد أي داعي لاعلام التونسيات و التونسيين بجنسيته الفرنسية الثانية عند تسلمه لرئاسة الحكومة و هو ما يعني اذا افترضنا حسن النية ، ان جنسيته الثانية لا تمثل بالنسبة إليه أي عائق أو اشكال امام ادائه لمهامه على رأس الحكومة و التي تمثل مركز ثقل السلطة التنفيذية .فما بالك اليوم اذا يا سي يوسف ، تبادر بالتخلي عن جنسيتك الفرنسية بالتوازي مع تقديمك لترشحك للانتخابات الرئاسية رغم عدم تنصيص القانون على ذلك و رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة برئيس الحكومة !بل و تذهب حد المزايدة على مزدوجي الجنسية لتطالبهم بالنسج على منوالك !غريب و الله !ناشط سياسي مستقل