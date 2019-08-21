Mercredi 21 Août 2019
مرتجى محجوب
لم يرى السيد يوسف الشاهد أي داعي لاعلام التونسيات و التونسيين بجنسيته الفرنسية الثانية عند تسلمه لرئاسة الحكومة و هو ما يعني اذا افترضنا حسن النية ، ان جنسيته الثانية لا تمثل بالنسبة إليه أي عائق أو اشكال امام ادائه لمهامه على رأس الحكومة و التي تمثل مركز ثقل السلطة التنفيذية .
فما بالك اليوم اذا يا سي يوسف ، تبادر بالتخلي عن جنسيتك الفرنسية بالتوازي مع تقديمك لترشحك للانتخابات الرئاسية رغم عدم تنصيص القانون على ذلك و رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة برئيس الحكومة !
بل و تذهب حد المزايدة على مزدوجي الجنسية لتطالبهم بالنسج على منوالك !
غريب و الله !
ناشط سياسي مستقل
لم يرى السيد يوسف الشاهد أي داعي لاعلام التونسيات و التونسيين بجنسيته الفرنسية الثانية عند تسلمه لرئاسة الحكومة و هو ما يعني اذا افترضنا حسن النية ، ان جنسيته الثانية لا تمثل بالنسبة إليه أي عائق أو اشكال امام ادائه لمهامه على رأس الحكومة و التي تمثل مركز ثقل السلطة التنفيذية .
فما بالك اليوم اذا يا سي يوسف ، تبادر بالتخلي عن جنسيتك الفرنسية بالتوازي مع تقديمك لترشحك للانتخابات الرئاسية رغم عدم تنصيص القانون على ذلك و رغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة برئيس الحكومة !
بل و تذهب حد المزايدة على مزدوجي الجنسية لتطالبهم بالنسج على منوالك !
غريب و الله !
ناشط سياسي مستقل
En continu
- Hier 22:21 التناقض الفاضح للشاهد !
- Hier 18:01 افتتاح الدورة 19 لمهرجان الجاز بطبرقة
- Hier 23:35 عبير موسي تتعرض الى مؤامرة ..
- Hier 20:54 الشاهد ينشر معطياته الجبائية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:38
|19:05
|16:06
|12:29
|05:41
|04:07
|
26°
|26°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|26°-25
|36°-25
|34°-24
|35°-24
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 527) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 315) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 075) كلات بعضها ..
( 66 933) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 079) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 55 824) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 504) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 217) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 873) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 187) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 331) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 134) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 545) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 434) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 836) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 537) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 825) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 355) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 338) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 271) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
Par:kerker (France )
Sur: التفقديّة العامّة للصحة تفتح تحقيقا بشأن تصريحات طبيبة مختصة في التخدير والإنعاش بمستشفى منزل بورقيبة