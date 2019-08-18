نكتب كل يوم لأننا قمعنا كل يوم

Dimanche 18 Août 2019
مرتجى محجوب
أعلم جيدا اني و بلغتنا العامية "لحيتلها برشة" ، حتى لا أقول اكثر،
و أعلم كذلك اني حصدت نسبة هامة من الكارهين و حتى المشمئزين مما أكتب ...
لكن ماذا عسايا أفعل ، "فالشيء اقوى مني ", خوكم مدود سياسة" و لكن الأهم من ذلك ، ان السبب على ما يبدو في "مرضي" ،يعود الى ما قبل الثورة حيث اكتفيت بمقال وحيد في مجلة الطريق الجديد التابعة لحزب التحديد سنة 2004 دعوت فيه لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة من اجل محاربة نظام بن علي و بقيت لسنوات نبقبق و نفضفض في المقاهي مع اصدقاء صناديد و شرفاء من أهل الفكر و السياسة و الفن الى ان تحرر الوطن ذات ديسمبر جانفي 2011 ، فتحرر قلمي و اطنبت و ربما تماديت .
نعم ، أقر ان اكبر مستفيد من الثورة هم الكتاب الاحرار و لا أتحدث هنا عن استفادة مادية لم و لن أبحث عنها أو احصلها ، بل عن منفعة فكرية و نفسية ووجودية لا تظاهيها منفعة .
أما فيما يتعلق بانتظارات الشعب الكريم المشروعة الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و... فلن تتم ابدا عبر التراجع عن المكاسب الديموقراطية التي يلهث ورائها اليوم حتى شعب هونك كونج،و يبقى المراد و المرتجى في سلطة سياسية عقب الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة ترتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية و التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية و الفئوية و الحزبية الضيقة و ما ذلك على التونسيات و التونسيين بعزيز .
ناشط سياسي مستقل
أعلم جيدا اني و بلغتنا العامية "لحيتلها برشة" ، حتى لا أقول اكثر،
و أعلم كذلك اني حصدت نسبة هامة من الكارهين و حتى المشمئزين مما أكتب ...
لكن ماذا عسايا أفعل ، "فالشيء اقوى مني ", خوكم مدود سياسة" و لكن الأهم من ذلك ، ان السبب على ما يبدو في "مرضي" ،يعود الى ما قبل الثورة حيث اكتفيت بمقال وحيد في مجلة الطريق الجديد التابعة لحزب التحديد سنة 2004 دعوت فيه لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة من اجل محاربة نظام بن علي و بقيت لسنوات نبقبق و نفضفض في المقاهي مع اصدقاء صناديد و شرفاء من أهل الفكر و السياسة و الفن الى ان تحرر الوطن ذات ديسمبر جانفي 2011 ، فتحرر قلمي و اطنبت و ربما تماديت .
نعم ، أقر ان اكبر مستفيد من الثورة هم الكتاب الاحرار و لا أتحدث هنا عن استفادة مادية لم و لن أبحث عنها أو احصلها ، بل عن منفعة فكرية و نفسية ووجودية لا تظاهيها منفعة .
أما فيما يتعلق بانتظارات الشعب الكريم المشروعة الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و... فلن تتم ابدا عبر التراجع عن المكاسب الديموقراطية التي يلهث ورائها اليوم حتى شعب هونك كونج،و يبقى المراد و المرتجى في سلطة سياسية عقب الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة ترتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية و التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية و الفئوية و الحزبية الضيقة و ما ذلك على التونسيات و التونسيين بعزيز .
ناشط سياسي مستقل
En continu
- 20:24 إنتخابات بطعم الهيئة...
- Hier 23:45 أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثاني
- Hier 22:14 التصويت الواقعي ضد الإنقلاب على الديمقراطية
- Hier 21:30 النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
28°
|28°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-24
|37°-24
|36°-25
|35°-24
|33°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 89 228) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 081) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 003) كلات بعضها ..
( 66 820) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 492) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 718) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 133) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 750) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 816) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 112) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 917) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 073) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 452) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 198) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 499) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 350) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 778) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 633) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 42 314) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 295) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:BABANETTOO (France )
Sur: هيئة الانتخابات: طبيعي أن تتجاوز أرقام بطاقات التعريف الوطنية الخمسة عشر مليونا لأنه لا يتم إلغاء أرقام بطاقات تعريف الأموات