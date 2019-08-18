يد: مصر بطلة كأس العالم للناشئين للمرة الأولى بتاريخها

Dimanche 18 Août 2019



الأناضول

- توّج المنتخب المصري، الأحد، بلقب كأس العالم للناشئين لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه.وتغلب المنتخب المصري على نظيره الألماني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بمقدونيا بنتيجة 32- 28.فرض لاعبو مصر سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايتها؛ حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13.وتواصل الضغط المصري خلال شوط المباراة الثاني إلى أن فاز الفراعنة باللقب بنتيجة 32-28.