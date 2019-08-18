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يد: مصر بطلة كأس العالم للناشئين للمرة الأولى بتاريخها

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
الأناضول - توّج المنتخب المصري، الأحد، بلقب كأس العالم للناشئين لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الألماني في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بمقدونيا بنتيجة 32- 28.


فرض لاعبو مصر سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بدايتها؛ حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13.

وتواصل الضغط المصري خلال شوط المباراة الثاني إلى أن فاز الفراعنة باللقب بنتيجة 32-28.


  
  
     
  
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